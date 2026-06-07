“Tessitori di Sollievo”: grande partecipazione e confronto per una cura più consapevole

Si è conclusa con una partecipazione significativa e un forte coinvolgimento del pubblico la giornata formativa “Tessitori di Sollievo – Dialoghi tra scienza e diritto”, promossa

dall’Associazione La Cura nello Sguardo presso il Teatro Baretti di Mondovì.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di favorire una riflessione sul significato del sollievo, della dignità e della centralità della persona nei percorsi di cura, ha riunito professionisti sanitari, volontari, studenti e cittadini in un confronto aperto su temi di grande attualità e rilevanza sociale.

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali del Sindaco di Mondovì Luca Robaldo, del Direttore Sanitario dell’ASL CN1 Monica Rebora, del Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Cuneo Remo Galaverna e della Presidente della Fondazione CRC Elena Merlatti, che hanno sottolineato il valore di iniziative capaci di promuovere una cultura della cura sempre più attenta alla persona e ai suoi bisogni.

Durante l’incontro si sono alternati contributi autorevoli e prospettive differenti ma profondamente complementari. Il dottor Luciano Orsi ha offerto una riflessione sul ruolo delle cure palliative come modello di assistenza orientato alla qualità della vita, approfondendo gli aspetti etici e giuridici che accompagnano le decisioni di cura e il rispetto delle volontà della persona.

L’antropologa culturale Cristina Vargas ha invece proposto una riflessione sul valore della dimensione culturale e relazionale nei percorsi di cura, sottolineando come la persona debba essere considerata nella sua interezza. Comprendere la storia, i valori e il contesto di vita di

ciascuno diventa infatti un’opportunità per costruire relazioni di fiducia e sviluppare percorsi di

cura e sostegno realmente condivisi.

Particolarmente apprezzati sono stati anche i momenti artistici che hanno accompagnato la giornata. “TRAME DI SABBIA”, la suggestiva performance di Sand Art realizzata da Nadia Ischia e accompagnata dalla voce di Annalisa Aragno, infermiera nelle cure palliative e attrice, ha saputo creare una profonda atmosfera di coinvolgimento ed emozione. Attraverso parole e immagini, la performance ha rappresentato il significato del prendersi cura sotto diversi sguardi e punti di vista, offrendo al pubblico una narrazione intensa e capace di intrecciare sensibilità, riflessione ed esperienza umana.

L’ottima risposta del pubblico ha confermato l’interesse crescente verso una cultura della cura fondata sull’ascolto, sulla condivisione delle scelte e sul rispetto della dignità della persona in ogni fase della vita. La partecipazione registrata rappresenta un segnale importante e incoraggiante per continuare a promuovere occasioni di approfondimento che mettano in dialogo saperi diversi e favoriscano una maggiore consapevolezza sui temi della salute, della fragilità e

dell’accompagnamento.

Tra i presenti in sala hanno preso parte all’evento anche Bruno Durbano, Direttore della S.S.D. Cure Palliative, Giuseppe Guerra, Direttore Generale dell’ASL CN1, e l’Assessore del Comune di Mondovì Francesca Botto, a testimonianza dell’attenzione che il territorio e le istituzioni riservano ai temi della cura e del sostegno alle persone più fragili.

L’Associazione La Cura nello Sguardo desidera rivolgere un sentito ringraziamento al Comune di Mondovì, che ha accolto e sostenuto l’iniziativa mettendo a disposizione i propri spazi e confermando la propria attenzione verso progetti di valore culturale e sociale. Un ringraziamento va inoltre all’ASL CN1, alla Federazione Cure Palliative, ai relatori, agli artisti e a tutti i professionisti che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

Un grazie speciale è rivolto a tutte le persone che hanno scelto di partecipare. La loro presenza, il

loro interesse e il dialogo sviluppatosi nel corso della giornata hanno reso “Tessitori di Sollievo” un’esperienza ricca di contenuti e di significato, dimostrando quanto sia importante creare spazi di confronto capaci di mettere al centro la persona, le sue fragilità e il suo diritto a una cura rispettosa, consapevole e umana.

Il successo dell’iniziativa rappresenta un punto di partenza per continuare a costruire percorsi di sensibilizzazione e formazione che favoriscano una visione della cura sempre più attenta ai bisogni, ai valori e alla dignità di ogni individuo.