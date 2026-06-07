Borghi in dialogo, torna la seconda edizione dell’iniziativa culturale e ricreativa che connette le comunità e i territori della basse valle Maira

Torna Borghi in dialogo in valle Maira, con una seconda edizione fitta di incontri, iniziative e ospiti. Da giovedì 11 a domenica 14 giugno, e poi ancora domenica 21 dello stesso mese, i tre hub del progetto Borghi ritrovati finanziato dal PNRR – ossia San Damiano Macra, Cartignano e Roccabruna – diventeranno gli assoluti protagonisti di un’iniziativa che punta a diventare un appuntamento fisso in bassa valle.

Si comincia giovedì 11 alle 21 presso la Struttura polivalente a Cartignano (via Copetto) con Paolo Paci e la presentazione del libro La montagna delle illusioni (edito da Piemme): dialogherà con lui Secondo Garnero.

Venerdì 12, a San Damiano Macra (Ala del Pelerin), alle 21 Luca Romano (divulgatore scientifico meglio conosciuto come L’Avvocato dell’Atomo) rifletterà con Tommaso Rovera (coordinatore del progetto Giovani Fuori Quota) intorno al tema, quanto mai attuale, dal titolo Il nucleare e le sfide della transizione energetica.

Nella giornata di sabato 13, invece, saranno molte le occasioni offerte al pubblico. Sempre a San Damiano, l’appuntamento è fissato alle 9.30 presso il Bar Colombero: qui verrà inaugurata la mostra fotografica, curata da Giorgio Einaudi, dal titolo Il Rio Alto o l’Alto Ri(v)o. La Borgata Rio di San Damiano Macra. Sempre incentrato sul tema fotografico è anche l’incontro successivo, questa volta alle 10 nel Salone parrocchiale, con l’inaugurazione della mostra Apri il cassetto, porta una storia. Un progetto partecipato di memoria visiva di comunità, a cura di Luca Prestia. La mattinata si concluderà alle 11 con l’inaugurazione della struttura del Pelerin e della Biblioteca civica (ritrovo presso l’Ala del Pelerin).

Sempre qui nel pomeriggio (alle 15) Ermanno Giraudo presenterà il libro Sotto la vecchia quercia. Dodici fiabe da una memoria di famiglia (Primalpe): dialogherà con lui l’illustratrice Annadamari Fracchia.

Alle 16.30, stessa location, Miti e realtà dell’occitano: una Scuola per orientarsi, presentazione di un percorso formativo con Andrea Giraudo (filologo) e Guido Canepa (dialettologo dell’Università degli Studi di Torino). Entrambi dialogheranno con Rosella Pellerino, direttrice di Espaci Occitan, ente co-organizzatore dell’evento.

L’Ala del Pelerin accoglierà ancora, alle 18, Mario Dalmasso e il suo libro La delicatezza del silenzio (Araba Fenice): anche in questo caso sarà presente con l’autore Rosella Pellerino, direttrice di Espaci Occitan, ente co-organizzatore dell’evento.

In caso di maltempo, questi incontri si svolgeranno presso il Salone parrocchiale.

Sarà invece la musica a concludere la giornata di sabato. Alle 21, presso la chiesa parrocchiale di San Damiano, Arie tra parole e musica: concerto di Elda Giordana (soprano) e Federico Bersia (pianoforte).

Domenica 14 giugno, appuntamento ancora a San Damiano. Alle 10 ritrovo presso l’Ala del Pelerin per un’escursione a Frazione Pagliero e inaugurazione del Punto GTA, con arrivo previsto per le 11 e cerimonia. La camminata è aperta a tutte e tutti, facile (grado T), gratuita e accompagnata dalla guida escursionistica Silvio Bellino. Per motivi di sicurezza, è necessario tuttavia prenotarsi entro venerdì 12 giugno scrivendo una mail a [email protected]. È consigliato un abbigliamento consono. In caso di maltempo, l’escursione sarà annullata.

Ore 15, Ala del Pelerin, Giorgio Einaudi racconta Un piccolo grande mondo. San Damiano Macra e la valle Maira del passato, operosità senza confini.

Alle 16, stesso luogo, Rossana Dassetto Daidone presenterà invece il libro Barbìs. All’ombra dell’Uja (Nerosubianco): a dialogare con l’autrice sarà Maria Silvia Caffari.

Mentre alle 17.30 Mauro Garofalo parlerà infine del volume L’ultima foresta (Aboca).

In caso di maltempo, gli incontri si svolgeranno presso il Salone parrocchiale.

Altrettanto densa la giornata di domenica 21 giugno.

A San Damiano, presso il Salone parrocchiale, dalle 17 alle 19 Milena Bellonotto sarà protagonista con L’essenza delle cose, incontro di lettura e attività creativa rivolto a genitori, bambine e bambini (fascia d’età: 6-11 anni). Al pubblico partecipante è richiesto di portare con sé una coperta o un cuscino su cui sedersi durante il laboratorio.

A Roccabruna, nella stessa giornata ma dalle 9.30 alle 12.30, è in programma l’incontro dal titolo Podcasting: la voce del racconto. Dalla pagina al microfono, come strutturare un podcast, curare il ritmo del parlato e utilizzare l’audio come medium per connettersi a una community digitale. Workshop a cura di Chiara Deiana in dialogo con Gianmarco Perale. La partecipazione è libera e gratuita ma a numero limitato di posti. Per prenotare, scrivere a [email protected].

Borghi in dialogo è un’iniziativa ideata e sviluppata nell’ambito del progetto Borghi ritrovati sostenuto dal PNRR (M1C3 – Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi storici progetto locale di rigenerazione culturale e sociale – Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale nei Comuni di San Damiano Macra, ente proponente, Roccabruna e Cartignano, enti aggregati).

Per conoscere tutte le iniziative già organizzate e in fase di organizzazione, consultare il sito www.borghiritrovativallemaira.it.