Medical Lab X Alba Cheer: dove la performance incontra la scienza

Prosegue il percorso di crescita strutturata di Alba Cheer Titans attraverso la collaborazione con Medical Lab, partner del progetto Titans nell’ambito della preparazione atletica, della prevenzione e del monitoraggio funzionale degli atleti.

Nella serata di mercoledì 3 giugno, presso la Palestra Titans, le atlete del team Sparkling Titans hanno preso parte a un incontro formativo e operativo guidato dalle fisioterapiste Francesca Topino ed Elena Saracco, dedicato alla presentazione di un programma di test funzionali avanzati applicati al cheersport.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di formazione e consapevolezza per le atlete, con l’obiettivo di spiegare il valore del testing sportivo non solo come strumento di valutazione, ma soprattutto come supporto concreto alla prevenzione degli infortuni, all’ottimizzazione del lavoro atletico e al monitoraggio della crescita durante la stagione.

Durante la serata sono state utilizzate le pedane di forza VALD, tecnologia oggi impiegata in contesti professionistici e ad alto livello prestativo, che permette di raccogliere dati funzionali significativi sull’atleta attraverso test specifici.

I test consentono infatti di evidenziare punti di forza, eventuali carenze e asimmetrie, offrendo indicazioni utili per migliorare la performance sportiva e ridurre il rischio di infortunio, con un approccio scientifico e personalizzato.

Tra gli obiettivi condivisi del progetto vi sono:

informare gli atleti sui test più utili per basi, flyer e tumbler e sul loro significato pratico;

spiegare il valore del testing come strumento di prevenzione e monitoraggio;

individuare momenti strategici della stagione in cui effettuare valutazioni;

costruire nel tempo una raccolta dati confrontabile e significativa, utile sia per osservazioni interne sia per futuri sviluppi in ambito sportivo e scientifico.

Questo primo appuntamento ha rappresentato l’inizio di una collaborazione destinata a svilupparsi ulteriormente nel corso della prossima stagione. Medical Lab e Palestra Titans stanno infatti lavorando alla costruzione di un programma avanzato di preparazione atletica specificamente pensato per gli atleti dei team Alba Cheer Titans che vorranno aderire al progetto nella stagione 2026/27.

L’obiettivo condiviso è chiaro: costruire un ambiente sportivo sempre più moderno, competente e strutturato, in cui la crescita tecnica degli atleti sia accompagnata da attenzione alla salute, cultura della prevenzione e strumenti professionali di alto livello.

La collaborazione con Medical Lab si inserisce pienamente nella visione di sviluppo di Alba Cheer Titans: un progetto che punta a creare valore nel lungo periodo, investendo tanto sulla performance quanto sulla qualità complessiva del percorso sportivo offerto ai propri atleti.