Festeggiati i 35 anni di attività di Ambiente Servizi con un momento di restituzione nel nome di impresa, sostenibilità e territorio

Si è tenuta venerdì 5 giugno, al Quartiere di Saluzzo, la festa per i 35 anni di Ambiente Servizi, l’azienda nata nel 1991 dall’intuizione e dall’impegno di Oscar Parola e Silvana Pistone e oggi guidata in continuità anche dalla seconda generazione, rappresentata da Paolo Parola. Una ricorrenza festeggiata non casualmente nel giorno della Giornata mondiale dell’Ambiente e pensata come momento di restituzione al territorio, oltre che come occasione per ripercorrere una storia imprenditoriale cresciuta attorno ai temi del recupero, della gestione dei rifiuti e dell’economia circolare.

La serata, alla presenza dei sindaci Franco Demaria per Saluzzo e Riccardo Ghigo per Scarnafigi, della presidente della Fondazione Industriali ETS e direttore generale di Confindustria Cuneo Giuliana Cirio e di numerosi rappresentanti del mondo produttivo e istituzionale, tra cui l’assessore regionale Marco Gallo, ha avuto come intervento d’apertura il monologo di Stefano Massini. Lo scrittore e narratore ha collegato il lavoro quotidiano dell’azienda a una riflessione più ampia sul rapporto tra uomo e ambiente: «Lavorando sull’ambiente, create vita», ha detto, richiamando il valore concreto di chi trasforma ciò che viene scartato in una nuova possibilità.

Dalla sede operativa di Scarnafigi, Ambiente Servizi opera nel recupero, trasporto, intermediazione e gestione dei rifiuti, rivolgendosi in particolare ai consorzi per la gestione dei rifiuti urbani e alle piccole e medie imprese della provincia di Cuneo.

«La spinta iniziale – ha ricordato Oscar Parola – è stata il desiderio di fare qualcosa che mi appassionasse e che aiutasse a mantenere il territorio, lasciandolo alle generazioni future più bello di come lo avevamo trovato». Un percorso condiviso fin dall’inizio con Silvana Pistone: «Ambiente Servizi è un’emozione, perché parlare di Ambiente Servizi per me è parlare della mia vita. Abbiamo allevato azienda e famiglia in contemporanea».

Il passaggio generazionale è stato al centro della serata anche attraverso le parole di Paolo Parola, che ha voluto riportare l’attenzione sui 33 collaboratori: «La famiglia non è quella che ha solo il nome Parola: la famiglia è quella che ha il nome Ambiente Servizi». Una visione che si riflette anche negli investimenti più recenti, tra cui il nuovo impianto di selezione, pensato per rendere il lavoro più rapido, efficiente e sicuro, migliorando allo stesso tempo la qualità dei materiali destinati a nuova vita.

Il legame con il territorio è stato sottolineato da Giuliana Cirio, che ha definito Ambiente Servizi «un’azienda che c’è, che ci mette la faccia e che, nei momenti in cui bisogna testimoniare la propria presenza, costituisce un punto di riferimento». Sulla stessa linea i sindaci Franco Demaria e Riccardo Ghigo: «Siete un esempio: posti di lavoro, ambiente, economia sul territorio. E siete sempre presenti a sostenere la comunità». Anche l’assessore Marco Gallo ha richiamato il valore di un anniversario che guarda al futuro: «L’azienda ha radici importanti, ma guarda ai progetti che ci saranno nei prossimi anni, affrontando i temi della transizione ecologica sui la Regione è impegnata per rendere il Piemonte sempre più competitivo, sostenibile e all’altezza».

A chiudere l’incontro, moderato da Paolo Cornero, direttore della Rivista IDEA, la salita sul palco dei collaboratori, riconosciuti come parte essenziale del percorso costruito in questi 35 anni. A suggellare l’anniversario, anche un omaggio simbolico consegnato agli ospiti: una fragranza realizzata come “identità olfattiva” di Ambiente Servizi, nata da un’attività di team building e pensata per tradurre in profumo il percepito, le emozioni e il contributo delle persone che ogni giorno lavorano nell’azienda per consentire di continuare a coniugare impresa, responsabilità ambientale, innovazione e relazione con la comunità locale.

A proposito di Ambiente Servizi

Ambiente Servizi S.r.l. è un’azienda con sede operativa a Scarnafigi e sede legale a Saluzzo, attiva nella gestione, recupero, trasporto e intermediazione dei rifiuti. L’impresa offre servizi a enti pubblici, consorzi, aziende e privati, integrando attività specializzate come il noleggio di compattatori e presse, spurghi e disotturazioni, videoispezioni, noleggio di WC e box mobili, trasporto e smaltimento di manufatti in amianto. Il modello aziendale è orientato a sostenibilità, innovazione, sicurezza e valorizzazione delle risorse secondo i principi dell’economia circolare.