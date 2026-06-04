«Un nuovo film in Piemonte per raccontare il territorio»

Un filo sottile lega la tecnologia al cinema, il software per i comuni alle strade di montagna, la Val Formazza a Ormea. Quel filo conduce a Renato Sevega (foto sotto), imprenditore e fondatore di Siscom, che dopo aver prodotto il film “Onde di Terra” torna a investire nella cultura con una nuova produzione cinematografica assieme a Film Commission Torino: “La voce del sorriso”, diretto da Giancarlo Baudena (foto in alto), regista originario di Chiusa Pesio, è attualmente in fase di riprese.

Sevega conosce bene il Piemonte. Siscom opera come fornitore di software per i comuni della regione e ha percorso praticamente ogni angolo del territorio: «Dal comune di Formazza, il più alto, fino a Ormea o Limone», racconta. È proprio questa conoscenza lo lega a un racconto cinematografico che guarda la regione non dall’alto della grande città, ma dal basso, dai borghi, dalle valli. E se “Onde di Terra” era ambientato nelle Langhe degli Anni ‘60 e ‘70, “La voce del sorriso” allarga lo sguardo: «Abbraccia un po’ tutto il Piemonte, da Cuneo alla Val d’Ossola, dal Lago d’Orta a Varallo». Un racconto geografico oltre che narrativo, capace di mettere in scena le bellezze e le particolarità di tutto un territorio.

Il precedente progetto aveva sorpreso lo stesso Sevega per la risposta del pubblico. Le proiezioni erano state organizzate non solo nei cinema ma anche nei saloni comunali, grazie alla rete dei sindaci e dei segretari con cui Siscom collabora e si era generato un passaparola spontaneo e trasversale. «C’è stata tutta questa emotività che si è trasmessa tra la gente», ricorda Sevega, sottolineando come in alcuni cinema ci sia stato chi è tornato a vedere il film una seconda volta. Un risultato raggiunto con una promozione che lui stesso definisce «molto basica», portata avanti grazie al regista Andrea Icardi e a Paolo Tibaldi. Non si trattava di un investimento con logica di ritorno economico: «Non stiamo parlando di ricavi, ma di investimento finalizzato a uno scopo». E lo scopo è, ancora una volta, quello di portare alla ribalta un Piemonte autentico, in un panorama cinematografico «abbastanza standard». La gente, sottolinea Sevega, percepisce la differenza quando c’è un contenuto socioculturale più profondo.

A dare forma a questo racconto è Giancarlo Baudena, regista con radici a Chiusa Pesio e un’idea precisa di cinema. Le riprese di “La voce del sorriso” che, come detto, hanno toccato un arco geografico ampio dal basso Piemonte alle province settentrionali, da Cuneo a Torino, da Biella al Sacro Monte di Varallo, con una parentesi in Sardegna, a San Teodoro, si concluderanno a Cuneo (qui a destra un’immagine delle riprese in città), con l’obiettivo di arrivare in sala entro ottobre.

Al centro della storia e della sceneggiatura preparata dallo stesso Baudena c’è un protagonista interpretato dall’attore torinese Edoardo Rossi: un uomo che, minato dalla malattia, torna sui luoghi visitati in passato con troppa fretta, ripercorrendo le tappe della propria esistenza. Pur avendo perso la voce, ritrova il sorriso come recita appunto il titolo. Baudena tiene a distinguersi da una certa tendenza al cinema facile: «Non ci sono battute volgari, ci sono invece dialoghi accurati».

Il tono è quello di una commedia alla francese, con venature drammatiche e ironiche insieme. Tra i temi affrontati, anche quello della violenza sulle donne, trattato in modo non centrale ma presente, a testimoniare come il film voglia leggere il mondo contemporaneo con sguardo critico.

Ciò che unisce, tra le altre cose, Sevega e Baudena è una visione condivisa: il Piemonte come soggetto cinematografico ancora da scoprire e il cinema come strumento di identità collettiva. Non grandi produzioni calate dall’esterno, ma un racconto che nasce dal territorio e al territorio stesso parla. Con la possibilità, se il progetto funziona, di uscire dai confini regionali. Sevega non esclude nuove incursioni da produttore cinematografico e non nega la possibilità di allargare l’orizzonte. «Siscom è presente in tutta la regione e anche nel resto d’Italia, non escludiamo nulla». Nel caso, sarà la continuazione di un raccontro sempre autentico.