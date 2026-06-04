Tra cime aguzze e morbide onde: svelato il nuovo brand delle Alpi del Mediterraneo

Chissà quante volte avvicinandoci alla cima di una montagna ci siamo chiesti “ma da lassù si vedrà il mare?” Eh beh, se siamo su una delle tante alture delle Alpi del Mediterraneo la risposta è quasi certamente sì!

Questa la promessa al visitatore che decide di avventurarsi nel territorio alpino compreso tra la città di Cuneo, il capoluogo di Imperia e la Città Metropolitana di Nizza: un contesto ambientale del tutto straordinario in termini di biodiversità, animale e vegetale, di paesaggi e stratificazioni rocciose, di tradizioni e cultura. Un reticolo di percorsi impregnati di storia e leggende, che attraversano prati profumati, laghi, fiumi, torbiere, addirittura piccoli ghiacciai. Le Alpi del Mediterraneo sono un comprensorio di rara naturalità e bellezza in cui immergersi per RESPIRARE, INCONTRARE ed ESPLORARE.

Per rappresentare tutto questo patrimonio la società Ediguida di Salerno, incaricata dei servizi di promozione Alpimed, in stretta collaborazione con gli uffici del Parco fluviale referenti per l’attività di comunicazione transfrontaliera, ha elaborato il marchio ALPIMED: un brand moderno con forme e colori che ricordano le linee del paesaggio, ma anche le stagioni e i profumi di un territorio che sa di terra e profuma di mare.

15 sono i partner del Piano Integrato Transfrontaliero ALPIMED+ riguardante l’area compresa tra la pianura del Parco fluviale Gesso e Stura attorno a Cuneo, le Alpi Liguri e le Alpi Marittime italiane e francesi.

Con loro si è svolto un percorso partecipato per l’individuazione dei tratti identitari distintivi di questo areale, guidati da un team di ricercatori del Dipartimento Culture politiche e società dell’Università di Torino. Il prof. Barbera, la prof.ssa Gilli e la dott.ssa Brizio hanno infatti fornito supporto scientifico per la ricerca sociologica coinvolgendo numerosi stakeholder. Alle comunità che rappresentano l’anima del territorio sono state rivolte interviste mirate a sondare interessi, curiosità, attività, produzioni e prospettive di chi vive e lavora in questo spazio. Il tutto si è concluso con un significativo report intitolato “Verso un’identità di territorio” scaricabile dal sito www.alpimed.eu in lingua italiana e francese. L’itineranza tra Italia e Francia, la propensione a un rinascimento montano e l’opportunità di vivere la natura sono gli aspetti che riassumono il carattere di queste terre.

Un lavoro di squadra, dunque, che ci ha portati in cima, a un traguardo ambizioso: l’ideazione del nuovo brand ALPIMED destinato a veicolare il senso di appartenenza delle comunità e degli attori locali, quanto a promuovere e valorizzare la destinazione turistica delle Alpi del Mediterraneo nel mondo. Perché di qua in alto si vede davvero il mare!

L’attività di comunicazione del PITER ALPIMED+ è coordinata dall’Ufficio Parco fluviale del Comune di Cuneo e finanziata dal programma ALCOTRA Francia-Italia 2021-2027. Per tutte le informazioni sul progetto ALPIMED+ è possibile consultare il sito www.alpimed.eu e seguire i canali social @alpimed