Elezioni comunali 2026: l’esempio di 19 piccoli paesi

Secondo le “considerazioni da bar”, le elezioni comunali di piccoli paesi di solito non influenzano, o non sono così determinanti per orientare il mondo politico che guarda ai grandi centri, alle elezioni di organismi di livello più alto. L’appuntamento elettorale dei 19 Comuni della provincia di Cuneo chiamati alle urne il 24 e 25 maggio per il rinnovo di sindaci e consigli comunali segnano, invece, la volontà degli elettori. Si può considerare l’antipasto della vera sfida elettorale del 2027, quando al voto andranno Cuneo (56mila residenti), Mondovì (22.400) e Savigliano (21.800). In quel futuro non così lontano, scenderanno in campo i partiti (non che in questo caso non si siano sentiti soffi di vento della politica), ma il prossimo anno la torta sarà assegnata e ridisegnata con maggior forza rispetto agli anni precedenti. Non a caso il “transatlantico cuneese” è già in movimento da tempo, con accordi, patti, posizionamenti perlopiù non evidenti. Un po’ diverso il discorso sulle provinciali, elezioni di secondo livello (possibile data autunno 2026) in cui votano solo consiglieri comunali e sindaci, con Luca Robaldo che si è già detto disponibile al secondo mandato.

POCHE DONNE

Sono stati 36 i candidati sindaci con 8 Comuni dove si è presentato un solo candidato, cinque con due pretendenti e altri sei con tre aspiranti. Sono state solo 8 le donne in corsa e questo è un gap che ha ancora bisogno di essere colmato. Per quanto riguarda l’età dei candidati, prevalgono i candidati con più di 50 anni che rappresentano il 63,6% del totale, mentre gli under 50 sono il 36,4%.

L’AFFLUENZA: PREOCCUPANTE

Perché le comunali dei 19 centri minori sono indicative? Partiamo dal nodo affluenza. È stata bassa, troppo perché non sia rilevata con forza una disaffezione diffusa. Proprio in quella dimensione (comunale) in cui l’elettorato ha sempre risposto. Rispetto alla volta precedente, nei 19 Comuni al voto, c’è stato un calo nell’affluenza: nelle 39 sezioni attive in provincia ha votato il 45,98%, contro il 50,69 precedente. La maglia nera? Priero (su 990 elettori, 297 votanti, vale a dire il 30%) e Verzuolo dove hanno votato 500 elettori in meno rispetto all’ultimo appuntamento elettorale. E ancora Roaschia: affluenza al 33,81%. Numeri che dovrebbero fare riflettere il rapporto dei cittadini con l’amministrazione se riguardano l’elezione comunale, quella che riguarda più da vicino i cittadini. Tanto che gli stessi candidati sindaci che non avevano rivali, cioè dove c’era una sola lista, si sono preoccupati di verificare entrambe le condizioni di eleggibilità: aver riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali. E c’è una curiosità ulteriore: i Comuni dove si è votato di più è proprio dove c’era una lista unica. Esempi: Aisone (82,45%) e Caprauna (78,26%), dove si ripresentavano i primi cittadini uscenti; l’exploit di Briga Alta (dal 15,04 precedente al 58,54%).

LA LEZIONE

Mettiamo insieme altri elementi. Ci sono piccoli paesi in cui l’esempio dell’elettore che intende esprimere fiducia nelle persone è lampante. Non ce ne vogliano altri, ma ecco alcuni esempi. A Cortemilia, dove c’era un’unica lista, il candidato consigliere Simone Dessino ha ottenuto 458 voti, è il giovane presidente dell’Asd Cortemilia Calcio. A Narzole, di nuovo lista unica Flavio Curti, classe 1966, agricoltore, è mister preferenze a quota 318. A Costigliole Saluzzo Luigi Molinengo, classe 1999, figlio dell’ex sindaco Pietro, ha inanellato 354 voti avendo votato il 55,5% in totale. Vuol dire che nelle elezioni comunali dei piccoli paesi il valore che si attribuisce al voto è legato alla considerazione della persona, alle qualità che gli si riconoscono per governare o comunque per occuparsi della città. Una caratteristica che si spiega con il principio che il voto è basato sulle competenze e sulla qualità morale dei candidati, piuttosto che sulla loro appartenenza. Quel voto parte dalla convinzione che i candidati locali conoscono a fondo il territorio, i bisogni della comunità e le problematiche quotidiane dei paesi. Spesso chi si candida nei piccoli Comuni porta nelle amministrazioni esperienze dirette dal mondo del lavoro, dall’associazionismo o dall’imprenditoria locale. Se la politica nazionale ha qualcosa da imparare dalla lezione dei piccoli Comuni è che l’elettore dei paesi vuole avere fiducia nelle persone votandoli in modo diretto, senza calcoli o filtri. Nelle liste il candidato è riconoscibile, la preferenza è diretta. La discussione sul prossimo sistema elettorale è ancora aperta, ma la Corte Costituzionale già nel 2014 ha in sostanza affermato un principio che oggi integra la disciplina costituzionale vigente: il principio che, pur riconoscendosi la piena discrezionalità del legislatore nella scelta tra sistemi elettorali proporzionali e maggioritari, i partiti non possono sottrarre agli elettori un potere di scelta diretta e consapevole degli eletti. Le comunali dei piccoli paesi continuano così a raccontare qualcosa che va oltre numeri, percentuali e schieramenti. Raccontano il bisogno degli elettori di riconoscersi nelle persone, prima ancora che nei simboli; di sapere chi amministrerà il territorio, chi ascolterà i problemi quotidiani. È un segnale che la politica dei grandi centri saprà cogliere? In una stagione segnata dall’astensionismo e dalla distanza tra cittadini e istituzioni, i piccoli Comuni mostrano ancora una partecipazione legata al rapporto diretto con i candidati. Un elemento che potrebbe tornare nel dibattito in vista delle prossime sfide amministrative della Granda.