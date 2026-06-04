Bra, con Artico Lab si impara a organizzare eventi culturali

Dall’11 al 13 giugno 2026 il parco della Zizzola ospita la decima edizione di Artico Festival. In occasione di questo importante evento l’associazione culturale Switch on Future, in collaborazione con il Comune di Bra, organizza Artico Lab, un ciclo di incontri formativi interamente dedicati agli aspetti organizzativi e di gestione di eventi culturali.

L’iniziativa, che si inserisce all’interno del progetto “Allena(menti)” del Comune di Bra, bando “Piemonte per i giovani” della Regione Piemonte, nasce come percorso di avvicinamento della comunità locale agli eventi, con un occhio di riguardo per le nuove generazioni. L’obiettivo è coinvolgere chi è interessato al tema offrendo strumenti concreti e competenze professionali.

Dopo un primo appuntamento svoltosi il 9 maggio scorso nella sala affrescata di Palazzo Mathis, sono in programma due appuntamenti al parco della Zizzola. Il primo si svolgerà mercoledì 10 giugno e sarà un incontro formativo sugli aspetti più pratici e logistici di organizzazione di un evento, un incontro principalmente dedicato ai volontari che prenderanno parte all’iniziativa Artico Festival.

Il secondo e ultimo appuntamento sarà venerdì 12 giugno, in apertura della seconda serata del festival, e sarà un dialogo tra i soggetti promotori di iniziative culturali del territorio, alla presenza di ospiti e artisti del mondo della musica e della comunicazione.

Gli appuntamenti sono gratuiti; per partecipare è necessaria l’iscrizione scrivendo una mail a [email protected].