Marie Eder Ferrero trionfa a Piazza di Siena: doppia vittoria con Quesera per la giovane erede della dinastia albese

Marie Eder Ferrero, 18 anni, continua a lasciare il segno nel panorama degli sport equestri. Alla prestigiosa competizione Piazza di Siena Master d’Inzeo, la giovane amazzone erede della dinastia albese dei Ferrero, ha conquistato due vittorie con la sua cavalla Quesera, confermando il successo ottenuto già nel 2025. Un risultato che la proietta tra i nomi più interessanti della nuova generazione del salto ostacoli.

Discendente della storica famiglia piemontese legata al mondo dell’imprenditoria, Marie Eder è figlia di Pietro Ferrero e nipote di Michele. Ma in gara, il cognome lascia spazio al talento: «È uno dei concorsi più belli al mondo», ha raccontato, sottolineando l’emozione di gareggiare in un’arena così iconica. «Sono davvero felice di questo risultato».

Nella gara a squadre ha condiviso il percorso con il suo istruttore, Felipe Coutinho Mendonca Nagata, figura per lei fondamentale. Il loro rapporto, fatto di fiducia e sostegno reciproco, è uno degli elementi che la giovane amazzone considera decisivi: «È sempre bello saltare con lui, mi aiuta molto. Avere un risultato positivo insieme significa tanto».

Marie Eder si è avvicinata ai cavalli da bambina, ma la scintilla è scattata a 12 anni, dopo aver assistito a un concorso ad Albenga. Da allora non ha più smesso. Con Quesera, arrivata nella sua scuderia da poche settimane, ha trovato un’intesa immediata: «È una cavalla fantastica, fa tutto per il cavaliere. Sono davvero soddisfatta».

Per lei, il rapporto con l’animale resta il cuore di questo sport: un legame fatto di fiducia, ascolto e rispetto. Le vittorie sono importanti, certo, ma non quanto la connessione con il proprio cavallo.

Guardando al futuro, Marie Eder sogna in grande. Gli Europei sono l’obiettivo più vicino, mentre le Olimpiadi restano il traguardo che ogni cavaliere immagina almeno una volta nella vita. E lei non fa eccezione.