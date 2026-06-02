Il Centro di Aiuto alla Vita di Savigliano compie 30 anni con una festa in piazza tra testimonianze, gusto e spettacolo

Sono passati 30 anni da quando, per la prima volta, il Centro di Aiuto alla Vita di Savigliano ha aperto le proprie porte diventando un punto di riferimento prezioso per le mamme in attesa di un bambino o con bimbi piccoli. Un riferimento discreto, ma sempre presente. Ispirato a quei valori che riconoscono la vita umana con bene indisponibile e prezioso, da tutelare sempre e che riconoscono in ciascun bambino un dono che la comunità ha il dovere di accogliere e proteggere.

Un traguardo prezioso che l’attuale direttivo ha deciso di festeggiare con un grande evento aperto a tutta la comunità in programma sabato 13 giugno a partire dalle 17.30 presso l’ala polifunzionale di Savigliano.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del presidente Maria Luisa Gibelli, del vice presidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone, del presidente regionale Federvi.Pa. Claudio Larocca e del sindaco di Savigliano Antonello Portera, oltre alle testimonianze dei presidenti che hanno scandito questi primi trent’anni di attività.

A partire dalle 19.00, grazie alla collaborazione del CNOS FAP di Savigliano, una pizza lunga 30 metri offerta a tutti presenti aprirà la seconda parte dell’evento che si concluderà con lo spettacolo “Insieme per la Vita” (ore 20.45) a cura di Once Upon a Choir e Danza in fascia di Emilia Viviani.

«Nel solco tracciato da Carlo Casini e dal Movimento per la Vita Italiano, in questi 30 anni il nostro CAV è stata una presenza costante nella città di Savigliano grazie al lavoro silenzioso di tanti presidenti e volontari che hanno sempre messo al centro l’attenzione nei confronti della donna, del suo bambino e delle famiglie – le parole del presidente Maria Luisa Gibelli –. Per me è un privilegio poter tagliare questo traguardo ricoprendo il ruolo di presidente, ma vorrei mettere in luce in particolare il lavoro dei miei predecessori e in generale di tutte le persone che in questi 30 anni hanno dedicato il proprio tempo a questa associazione. Grazie, infine, anche a tutti i benefattori che hanno sempre creduto nel nostro impegno e ci hanno permesso di aiutare tante mamme a vivere con gioia l’arrivo di un bambino».

Alla serata sono attesi i rappresentanti degli altri CAV del territorio, ma anche delle tante associazioni con cui il CAV, in questi anni, ha intessuto preziose relazioni e collaborazioni nella gestione: «Il nostro invito è rivolto all’intera comunità perché vorremmo che questa nostra festa diventasse una festa per tutti – conclude il presidente –. Colgo, infine, questa occasione per ringraziare sin da ora il Comune di Savigliano, il Csv, la Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, il Cnos-Fap e il fotografo Lino, oltre a tutti gli altri sponsor che sono al nostro fianco in occasione degli eventi che promuoviamo durante l’anno».

I volontari del CAV vi aspettano numerosi per spegnere le prime 30 candeline di questa splendida storia che è un inno alla vita.