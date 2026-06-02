Cuneo, Piazza Galimberti diventa la casa dell’agricoltura cuneese

Degustazioni guidate, laboratori didattici, orto, fattoria con gli animali, street food, spettacoli, momenti di approfondimento e mercato di Campagna Amica accompagneranno tutte e tre le giornate di Piazza Coldiretti, con un programma pensato per raccontare da vicino il ruolo dell’agricoltura nella vita delle comunità.

Accanto alle attività aperte al pubblico, ogni giornata avrà un focus specifico. Venerdì 5 giugno sarà dedicato in particolare ai bambini e al mondo della scuola, sabato 6 giugno sarà il cuore delle celebrazioni per gli 80 anni di Coldiretti Cuneo e darà spazio ai giovani agricoltori, mentre domenica 7 giugno sarà dedicata ai senior dell’Organizzazione, con la Giornata provinciale dei pensionati.

La giornata di venerdì 5 giugno sarà il momento conclusivo di un progetto di educazione alimentare portato avanti da Coldiretti Cuneo con una rete capillare di istituti del territorio. Un percorso nato per avvicinare bambini e ragazzi al cibo vero, all’origine dei prodotti, alla stagionalità, alla filiera agricola e al valore di scelte alimentari consapevoli.

Nel corso della giornata, durante il convegno dedicato, sarà presentato il Manifesto per l’educazione alimentare nelle scuole, sintesi del percorso svolto e punto di partenza per rafforzare il legame tra agricoltura, scuola e famiglie. L’obiettivo è avvicinare bambini e ragazzi all’origine dei prodotti, alla stagionalità e al lavoro delle aziende agricole, aiutandoli a capire meglio cosa c’è dietro il cibo che arriva ogni giorno sulle tavole. Per tutta la durata della manifestazione, i più piccoli potranno partecipare ai laboratori didattici dedicati al pane, al latte, al miele, ai semi, alla stagionalità e alla biodiversità. In piazza troveranno anche l’orto didattico, per scoprire da vicino il rapporto con la terra e i cicli della natura, e la fattoria didattica con gli animali, insieme ai momenti dedicati alla mungitura.

La giornata di sabato 6 giugno sarà invece il cuore delle celebrazioni per gli 80 anni di Coldiretti Cuneo. Un anniversario che l’Organizzazione ha scelto di vivere in piazza, tra cittadini, imprese agricole e comunità, per raccontare una storia lunga ottant’anni e guardare alle sfide future dell’agricoltura.

Sabato sarà anche la giornata dedicata ai giovani agricoltori. Nel pomeriggio si terrà l’assemblea provinciale di Coldiretti Giovani Impresa, con un confronto dedicato a innovazione, territorio e nuove generazioni agricole. Al centro ci saranno il ruolo dei giovani nello sviluppo delle imprese, la capacità di costruire futuro restando radicati nelle proprie comunità e il contributo che le nuove generazioni possono dare all’agricoltura cuneese.

Domenica 7 giugno sarà la giornata dedicata ai Senior di Coldiretti, con la Giornata provinciale dei pensionati. Un momento importante per riconoscere il valore di chi ha costruito negli anni la storia dell’Organizzazione e continua a rappresentare un punto di riferimento per le famiglie agricole, le comunità rurali e il territorio.

Durante tutte e tre le giornate ampio spazio sarà dedicato alle degustazioni guidate, che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle produzioni del territorio, dai vini ai formaggi, dai salumi alla frutta, dal miele alla birra. Per tutta la durata dell’evento sarà inoltre attiva l’area street food, con proposte agricole e territoriali pensate per vivere la piazza in modo semplice e conviviale. Uno spazio dove fermarsi, mangiare insieme e scoprire i sapori delle eccellenze del nostro territorio.

Il programma sarà completato da spettacoli, animazioni e momenti di intrattenimento, con i comici BAZ, celebre per la partecipazione a Colorado, e Davide Calgaro, da Zelig, che allieteranno le serate di venerdì e sabato.

Sarà presente anche un grande mercato contadino di Campagna Amica, con aziende agricole e prodotti a km0, accanto a specialità provenienti anche da altri territori italiani, nel quale i visitatori potranno acquistare direttamente dai produttori e confrontarsi con loro.

“Piazza Coldiretti sarà una grande occasione per raccontare la forza dell’agricoltura cuneese, la qualità delle nostre produzioni e il valore di un settore che ogni giorno contribuisce alla vita economica, sociale e ambientale della provincia”, dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.

“Gli 80 anni non sono soltanto una ricorrenza da celebrare, ma un punto da cui ripartire per affrontare le nuove sfide dell’agricoltura, dall’educazione alimentare all’innovazione, dal rapporto con le scuole al protagonismo dei giovani. Piazza Coldiretti vuole essere proprio questo, un luogo aperto in cui far capire quanto l’agricoltura sia presente nella vita quotidiana di tutti”, aggiunge Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo.