Ceva, le Congratulazioni dell’Amministrazione comunale a Sara Lukic e al Mondovì Volley

L’Amministrazione comunale di Ceva si congratula con le giovani cebane che hanno raggiunto importanti traguardi sportivi nel mondo della pallavolo.

Sara Lukic, cebana, è infatti stata premiata come miglior libero dell’intera rassegna nazionale giovanile tenutasi ad Agropoli. Insieme a lei, altre ragazze di Ceva hanno fatto parte della squadra classificatasi terza ai Campionati Nazionali Under14: Agnese Arioli e Virginia Faccia. Tutte e tre le giocatrici infatti appartengono alle fila del Mondovì Volley.

“I nostri più sentiti complimenti a Sara Lukic per questo riconoscimento, che la inserisce di diritto tra i nomi di spicco del panorama nazionale giovanile, alle altre cebane, Agnese Arioli e Virginia Faccia, e a tutte le loro compagne di squadra”. Queste le parole del consigliere comunale delegato allo Sport, Manuel Alciati. “Ovviamente, i complimenti vanno anche al Mondovì Volley, che ha saputo formare e supportare queste pallavoliste di talento e che quotidianamente si impegna per tenere alto il vessillo dello sport sul nostro territorio.”