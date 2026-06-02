Azione mette radici a Cuneo: giovedì 4 giugno Carlo Calenda inaugura la nuova sede

Un traguardo cruciale per il radicamento di Azione sul territorio cuneese. Il prossimo giovedì 4 giugno, Azione inaugura ufficialmente la sua nuova sede a Cuneo, in Via Avogadro 18. A battezzare questa nuova tappa fondamentale per la crescita del partito sarà il Segretario nazionale, Carlo Calenda, atteso in città per una serata di confronto diretto con i cittadini, i simpatizzanti e il tessuto locale.

La giornata celebrerà la nascita di un nuovo punto di riferimento per la comunità, articolandosi in due grandi appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza.

IL PROGRAMMA DELLA SERATA

Ore 18:30 |Presentazione del libro “Difendere la libertà: L’ora dell’Europa”

Dove: Spazio Varco (Via Pascal 5L)

Spazio Varco (Via Pascal 5L) Il focus: Ad anticipare il taglio del nastro, l’onorevole Calenda presenterà la sua ultima opera letteraria. Un’analisi profonda e attuale sulle sfide geopolitiche, sociali ed economiche che attendono il nostro Continente.

Ad anticipare il taglio del nastro, l’onorevole Calenda presenterà la sua ultima opera letteraria. Un’analisi profonda e attuale sulle sfide geopolitiche, sociali ed economiche che attendono il nostro Continente. Nota per i partecipanti: L’ingresso è gratuito. Per ragioni organizzative, è fortemente consigliata la prenotazione del posto tramite la piattaforma Eventbrite a [questo link].

Ore 21:00 |Inaugurazione ufficiale della nuova sede di Azione Cuneo

Dove: Via Avogadro 18, Cuneo

Via Avogadro 18, Cuneo Il focus: Il momento più atteso della giornata. Carlo Calenda, insieme ai vertici locali e ai sostenitori, taglierà ufficialmente il nastro della nuova casa politica di Azione sul territorio. L’apertura di questo spazio fisico rappresenta una “porta aperta” per tutti i cittadini che vogliono incontrare, ascoltare e fare politica dal vivo, consolidando la presenza del partito nella provincia.

Il Segretario Provinciale di Azione, Giacomo Prandi, sottolinea l’importanza storica di questo passo:

“L’apertura di una sede fisica a Cuneo, la seconda in provincia dopo quella di Alba operativa da un anno, e per di più alla presenza di Carlo Calenda, rappresenta un traguardo straordinario e un segnale chiaro: Azione cresce, si radica e vuole essere un punto di riferimento solido, visibile e accessibile per i cittadini che cercano una politica seria, riformista e vicina ai bisogni reali del territorio. Questa sede sarà un laboratorio di idee aperto a tutti. Invitiamo la cittadinanza a festeggiare con noi questo grande momento di valore politico.”