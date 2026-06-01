Seconda Categoria – Carrù Magliano Alpi ko a Castiglione, il sogno promozione si complica. In Coppa Orange Cervere chiude al 3° posto

Fine settima non positivo al 100% per le compagini cuneesi impegnate nei play off di Seconda Categoria e nella Final Four della Coppa Piemonte.

Si complica ulteriormente la rincorsa alla promozione in Prima Categoria per il Carrù Magliano Alpi che, dopo la sconfitta casalinga contro il Moncalvo, cede il passo anche al Castiglione con il punteggio di 4-2. Non bastano ai carruccesi le reti di Conterno ed Odasso con i padroni di casa che firmano il poker e salgono matematicamente nella serie superiore. Per continuare a sperare la squadra di coach Odasso dovrà vincere l’ultima giornata, approdando così allo spareggio tra le terze dei due quadrangolari che regalerà l’ultima chance per agguantare la Prima Categoria.

Non riesce l’impresa nella Final Four di Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria all’Orange Cervere che cede in semifinale al Vigliano con il punteggio di 0-1, al temine di una gara tiratissima. Nella finale 3°/4° posto, invece, i ragazzi di coach Bellè terminano 1-1 i tempi regolamentari con la rete di Cuniberto e sono glaciali dal dischetto con i centri di Ferantelli, Auteri, Haida, Gerbaudo e Damilano a regalare il terzo posto nella prestigiosa manifestazione di categoria.

Seconda Categoria – Play Off – Seconda Giornata

Castiglione – Carrù Magliano Alpi 4-2

Moncalvo – Villastellone Carignano 0-0

CLASSIFICA: Castiglione 6, Moncalvo 4, Villastellone Carignano 1, Carrù Magliano Alpi 0

Coppa Piemonte Regionale Seconda/Terza Categoria – Semifinali

Mergozzese – La Nuova Lanzese 0-2

Orange Cervere – Vigliano 0-1

Coppa Piemonte Regionale Seconda/Terza Categoria – Finali

1°/2° posto Vigliano – La Nuova Lanzese 4-5 d.c.r. (1-1 d.t.r)

3°/4° posto Orange Cervere – Mergozzese 6-5 d.c.r. (1-1 d.t.r)