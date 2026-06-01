Grotta dei Cinghiali Volanti: salvato speleologo ligure di 20 anni dopo oltre 12 ore sottoterra

È stato tratto in salvo alle 5.40 di questa mattina il giovane speleologo ligure di 20 anni rimasto intrappolato a circa 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio. Il recupero si è concluso dopo oltre 12 ore di operazioni ininterrotte da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Il ragazzo era rimasto bloccato nel pomeriggio di ieri con una gamba schiacciata da un masso. Raggiunto dalle squadre di soccorso, è rimasto sempre cosciente e collaborante durante tutte le fasi dell’intervento.

Per tutta la notte hanno operato 42 tecnici e operatori del Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia, tra cui 8 sanitari e 8 specialisti disostruttori impegnati nella liberazione dell’arto e nell’evacuazione in sicurezza del giovane.

Una volta estratto, il ventenne è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.