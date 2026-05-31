Torna il Teatro a Pedali Festival, l’unico festival teatrale alimentato dalla pedalata del pubblico

Il Teatro a Pedali Festival torna da maggio a settembre con la sua settima edizione, confermandosi come l’unico festival teatrale alimentato dall’energia prodotta dal pubblico. Un progetto che continua a crescere e a moltiplicare la sua forza, attraversando montagne e pianure, borghi e città, spazi naturali e luoghi storici in sei regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Puglia. Un itinerario diffuso che trasforma ogni tappa in un punto di incontro tra paesaggio, arte e comunità, con cinque mesi di programmazione, sessanta spettacoli dal vivo e quattro eventi internazionali.

Il pubblico diventa parte attiva dell’esperienza pedalando su biciclette collegate a un sistema di cogenerazione elettrica che alimenta luci e audio. Un display mostra in tempo reale l’energia prodotta e, a fine serata, viene comunicato il totale generato collettivamente. Gli spettacoli spaziano tra teatro, musica, circo e divulgazione scientifica, con un’attenzione particolare al tema della sostenibilità, declinata attraverso linguaggi diversi e accessibili a tutte le età.

«L’edizione 2026 saprà sorprendere il pubblico con una proposta artistica ampia e internazionale», afferma Daniele Ronco, ideatore del format nato nel 2019. «Vogliamo parlare di ambiente e sostenibilità in modo coinvolgente e non retorico, con appuntamenti gratuiti e main events a prezzi calmierati per permettere a famiglie e comunità di vivere il Festival come un’esperienza condivisa». Federica Leone, responsabile organizzativa di Mulino ad Arte, sottolinea la sinergia con il mondo dello sport e con gli eventi legati al passaggio del Giro d’Italia nel cuneese, dove la bicicletta torna simbolo di energia condivisa e cambiamento.

Il calendario nella provincia di Cuneo è particolarmente ricco e propone tre spettacoli storici della Compagnia Mulino ad Arte, tutti a fruizione gratuita: “Le più grandi imprese del ciclismo italiano”, un viaggio tra salite leggendarie, rivalità epiche e trionfi che hanno segnato la storia del ciclismo; “Margherito, c’è sempre tempo per tornare a casa”, un racconto poetico che riflette sul valore del tempo e della semplicità; “Pedalando tra le storie”, un percorso di teatro e animazione territoriale che recupera memoria collettiva e tradizioni popolari attraverso le testimonianze delle comunità locali.

Accanto agli appuntamenti gratuiti, due eventi speciali a pagamento ma con prezzi calmierati: “Il drago delle sette teste” della compagnia Teatro dell’Orsa, spettacolo di narrazione che intreccia fiaba, musica e racconto popolare; e la prima nazionale di “Minore – San Francesco tra rima e colore”, una libera interpretazione del libro Francesco d’Assisi che unisce prosa, narrazione e musica rap in un racconto polifonico dedicato alla figura del Santo.

Il calendario completo e aggiornato è disponibile sul sito ufficiale www.teatroapedali.it.