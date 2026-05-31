Saluzzo – Il Centro Diurno Le Nuvole celebra 50 anni di storia e inclusione

Il 2026 è un anno speciale per il Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo Le Nuvole di Saluzzo, che festeggia i cinquant’anni dalla nascita del Centro di Lavoro Protetto, istituito nel 1976 dalla Provincia di Cuneo per offrire percorsi di terapia occupazionale e inclusione lavorativa alle persone con disabilità. Da allora il servizio ha attraversato un’evoluzione profonda, seguendo i cambiamenti culturali e sociali che hanno progressivamente ridefinito il concetto di disabilità e il ruolo dei servizi territoriali.

Nel 1997 la gestione è passata al Consorzio Monviso Solidale, segnando l’inizio della storia contemporanea del Centro Diurno Le Nuvole. «Ci sembrava importante fare qualcosa di speciale per un evento così significativo, coinvolgendo la città che da così tanto tempo ci ospita», spiega l’educatore professionale Emanuele Odiardo, responsabile del Centro. Ricorda come alcune funzioni originarie del CLP siano ancora presenti, seppur reinterpretate: tra queste, la parte laboratoriale legata al legno. Anche la sede è cambiata: dalla storica via Donaudi all’attuale corso Piemonte 59, più adatta agli obiettivi del servizio.

Il cuore delle celebrazioni sarà venerdì 12 giugno, con un pomeriggio ricco di appuntamenti presso Il Quartiere (piazza Montebello 1). Alle 17.30 inaugurerà la mostra dis/ART, un percorso di installazioni diffuse curate dai Centri Diurni Le Nuvole, Eta Beta (Savigliano), Il Mosaico (Fossano), Ciao (Torre Pellice) e Casamica (Busca). Ospite speciale sarà Djibril Gabriel Twahilo, artista di Punto Rete Caselli di Chieri, noto per i suoi disegni a biro e pennarello che ritraggono paesaggi urbani, mezzi di trasporto, abiti e gruppi musicali con un tratto sospeso tra realismo e stilizzazione.

Alle 18 andrà in scena GRIP! Frena che devi scendere, spettacolo teatrale della compagnia Il Teatro delle Nuvole con la regia di Simone Morero, seguito da Evviva!, performance di danza-terapia coreografata da Anna Cadorin. Dalle 19.30 apericena presso Lo Spaccio Bistrò, gestito dalla cooperativa sociale Voci Erranti, e a seguire Music is Contact, DJ set di Ludovic Gosmar, artista del suono con una carriera trentennale tra club, resort e collaborazioni radiofoniche e televisive.

«Daremo vita a un momento aperto a tutte e tutti, il cui scopo – oltre alla celebrazione – è coinvolgere le numerose realtà cittadine ed extra cittadine con cui abbiamo costruito relazioni virtuose», prosegue Odiardo. Durante la giornata sarà presentata anche la nuova collaborazione con l’APM – Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo: alcuni allievi allestiranno il Musibus, uno spazio in cui il pubblico potrà sperimentare strumenti musicali autocostruiti, frutto del lavoro congiunto tra la scuola e i laboratori del Centro Diurno.

Il direttore generale del Consorzio Monviso Solidale, Enrico Giraudo, sottolinea come il cinquantenario sia un’occasione per riflettere sull’evoluzione del concetto di disabilità e sul ruolo dei servizi territoriali: «È un momento importante per il nostro Centro Diurno e per gli operatori di ieri e di oggi. In questi 50 anni è cambiato il modo di attribuire significato alla disabilità e il grande lavoro dei nostri Centri Diurni continua a essere fondamentale per restare vicini ai bisogni delle persone e delle famiglie. La riforma della disabilità e i primi percorsi di progetto di vita ci stanno dando conferme importanti».

Tutti gli eventi del 12 giugno sono a ingresso libero e gratuito.