Mondovì, chirurghi in live con studenti del corso di laurea in Fisioterapia di Fossano

Si è svolta, presso la sala “L’uomo che cammina” dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, la terza delle quattro edizioni dell’evento formativo “Live Surgery: chirurgia ortopedica”.

All’evento organizzato dal Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università del Piemonte Orientale (polo formativo di Fossano) in collaborazione con la struttura complessa Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Mondovì hanno partecipato 40 studenti del corso di laurea, nonché altrettanti dipendenti dell’Asl CN1 afferenti ai profili di infermieri e fisioterapisti. Nelle giornate formative i discenti hanno assistito in diretta ad interventi chirurgici di protesica di anca, ginocchio e spalla eseguiti dagli ortopedici Giuseppe Bianco e Andrea Trecci, rispettivamente direttore e dirigente medico della Struttura complessa Ortopedia e Traumatologia del Regina Montis Regalis, i quali hanno illustrato ai partecipanti le procedure e le tecniche chirurgiche.

La supervisione degli interventi presso l’aula didattica è stata svolta dal Dr. Roberto Scagnelli, già direttore della Struttura e fondatore dell’associazione “L’uomo che cammina”.

Massimo Marengo e Alessandro Ferrero, coordinatore e tutor del Polo formativo di Fossano: “Siamo riconoscenti al professor Marco Invernizzi, presidente del corso di laurea UNIUPO, che da anni supporta le iniziative organizzate presso l’Asl CN1 e ringraziamo i chirurghi ortopedici che hanno facilitato e favorito lo scambio interprofessionale, contribuendo in maniera importante alla formazione dei futuri fisioterapisti”.