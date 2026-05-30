Volley Savigliano – Vivaio biancoblu: tra bilanci e nuove ambizioni

Con l’avvento del mese di giugno, è tempo di bilanci per il settore giovanile del Volley Savigliano, che ha portato a termine una lunghissima stagione, ricca di soddisfazioni e di momenti che resteranno nel cuore dei tanti ragazzi biancoblù.

“Ci stiamo lasciando alle spalle un 2025/26 che difficilmente dimenticheremo. Credo che si possa definire come l’annata del consolidamento e della crescita collettiva, visti i risultati ottenuti e gli importanti traguardi tagliati” – spiega il Responsabile Corrado Caula.

In copertina c’è, senza dubbio, la squadra di Serie D che, al primo anno in categoria e con un gruppo fortemente rinnovato, ha centrato la salvezza con ampio margine, mostrando grandi miglioramenti in corso d’opera, soprattutto nel girone di ritorno.

Benissimo hanno fatto anche le annate più giovani, con l’Under 17 e l’Under 15 protagoniste nei loro campionati e nei prestigiosi tornei a cui hanno partecipato: Moma e Pasqua sotto la rete per i più grandi; Befun di Foglizzo e Pasqua sotto la rete per l’Under 15.

La vera ciliegina sulla torta, poi, è stata quella dell’Under 13 3×3, capace di raggiungere le finali regionali e di issarsi all’11° posto in Piemonte, nonostante una squadra decisamente sotto età per la categoria.

Infine, il Volley S3, che ha partecipato a tutti i concentramenti stagionali e che chiuderà l’opera il 6 giugno con il Master di Mondovì, ultima tappa di una stagione intensa e produttiva.

Ultimi, ma non per importanza, gli importanti traguardi individuali raggiunti. In primis, quelli dei giocatori, con Nik Uka, Andrea La Corte e Geremia Mondino convocati in selezione regionale e con l’ultimo dei tre che ha partecipato a un nuovo allenamento collegiale, in programma nell’ultimo weekend di maggio, con la speranza di entrare nel roster che difenderà il nome del Piemonte al Trofeo delle Regioni.

In secondo luogo, quello degli allenatori, con i tecnici Federico Dimitri e Matteo Giaccardi che hanno conseguito il patentino di secondo grado, traguardo di grande prestigio e frutto del lavoro svolto in palestra con i gruppi saviglianesi.

Proprio gli staff tecnici rappresentano ormai un’eccellenza per il Volley Savigliano, come spiega ancora Corrado Caula: “Negli ultimi anni abbiamo investito tanto, sia a livello di tempo che di risorse economiche, nella crescita del parco allenatori. Ad oggi, praticamente ogni gruppo è seguito da due o più tecnici, e i risultati sul campo si sono visti, con una crescita esponenziale nel corso del tempo. Una crescita di cui hanno giovato tutti, come dimostrato anche dalla recente promozione di Matteo Giaccardi al ruolo di secondo allenatore della prima squadra. E chissà che non ne arrivino anche altre!”.

Infine, gli obiettivi per l’annata ormai alle porte: “Stiamo già lavorando in maniera intensa per il 2026/27, con colloqui fitti e riunioni volte a programmare una stagione di ulteriore crescita. La nostra ambizione è quella di migliorare anche questo movimento, sia dal punto di vista numerico che qualitativo. Sarà una sfida complessa, perché, come abbiamo già segnalato a più riprese, purtroppo ci scontriamo con l’atavica carenza di palestre nel nostro Comune, che condizionano anche la nostra programmazione e la possibilità di investire in nuove attività. Ad ogni modo, ci proveremo, perché questa famiglia possa essere sempre più numerosa”.