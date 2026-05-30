Volley C/F – A Novi Ligure va in scena la finale delle finali: Villanova e Gulliver si giocano la B2

La terza e ultima giornata del girone playoff di Serie C femminile è una finale vera, senza margini, senza calcoli, senza rete di protezione. Gulliver Novi Pallavolo e Villanova Volley arrivano appaiate a quota cinque punti e si affrontano a Novi Ligure in una sfida che vale un’intera stagione: chi vince sale in B2. Un epilogo perfetto per un mini torneo che ha mantenuto equilibrio, tensione e colpi di scena fino all’ultimo pallone.

La Gulliver arriva all’appuntamento forte del 3-0 su Montalto, una prova di solidità che conferma la qualità di una squadra abituata a giocare partite pesanti. Le novesi hanno ritmo, continuità e un sistema di gioco collaudato, e potranno contare sul fattore campo in un palazzetto che si preannuncia caldissimo.

La Villanova, dal canto suo, si presenta a Novi Ligure dopo una rimonta da grande squadra nel derby contro la CRS Martino Vbc Savigliano. Sotto 0-2, le “Foxes” hanno ribaltato la partita con carattere, qualità e una spinta del pubblico che ha trasformato il palazzetto in un fortino. La squadra di coach Ravotti sa di avere nelle corde la prestazione per giocarsi tutto fino in fondo: serviranno lucidità, gestione dei momenti chiave e una partenza più solida rispetto a quella vista nel derby. È la partita più importante dell’anno, forse dell’intera storia del sodalizio biancoblu, e Villanova ci arriva con la consapevolezza di potersela giocare alla pari.

Sul campo della Pallavolo Montalto, invece, Savigliano chiuderà la propria stagione. La promozione non è più raggiungibile, ma il VBC ha ancora molto da dire in termini di orgoglio e identità. La squadra di coach Porello vuole salutare il campionato con una prestazione solida, dopo un percorso segnato da infortuni che hanno limitato rotazioni e continuità nei momenti cruciali.

Nonostante le difficoltà, Savigliano ha saputo restare competitiva, ha portato Novi al tie break, ha messo in seria difficoltà Villanova per due set e ha confermato la qualità del proprio progetto tecnico. A impreziosire la stagione c’è la Coppa Piemonte Femminile, un titolo che certifica la crescita del gruppo e che permette di guardare al futuro con fiducia. L’ultima gara a Montalto è l’occasione per chiudere il cerchio con serenità e con la consapevolezza di aver costruito un’annata di valore.

SERIE C FEMMINILE, PLAYOFF – GIORNATA 3 (30/5)

Gulliver Novi Pallavolo – Villanova Volley

Pallavolo Montalto – CRS Martino Vbc Savigliano

SERIE C FEMMINILE, PLAYOFF – CLASSIFICA