Seconda Categoria – Carrù Magliano Alpi a Castiglione per continuare il sogno play off. In Coppa Piemonte Orange Cervere nella Final Four

Un fine settimana ad altissima intensità quello che si appresta a vivere la Seconda Categoria tra Play Off e Final Four di Coppa Piemonte Regionale.

Gara da dentro o fuori negli spareggi promozione per il Carrù Magliano Alpi che, dopo aver perso la prima giornata in casa contro il Moncalvo, intende vendere cara la pelle per rientrare nella corsa per la promozione in Prima Categoria. Avversario di turno il Castiglione, giunto terzo nel Girone F del Sportroero e giustiziere del Piobesi, che in caso di vittoria staccherebbe il pass per la categoria superiore.

Nella nuova Final Four di Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria spicca la presenza dell’Orange Cervere che se la dovrà vedere contro il Vigliano. Format molto particolare con le gare di semifinale al mattino alle ore 10.30 ed finali nel pomeriggio. Nell’altra sfida se la dovranno vedere Mergozzese e La Nuova Lanzese.

“La gara del mattino logicamente condizionerà fortemente la finale del pomeriggio, che sia quella 3°/4° posto o quella per il titolo – spiega il tecnico Bellè – Abbiamo convocato ben sei classe 2008 ed un classe 2007. Per molti altri sarà the last dance con questa maglia al termine di un percorso magnifico da parte di un gruppo fantastico. Dopo tante soddisfazioni proveremo a rendere questo giorno speciale”.

Seconda Categoria – Play Off – Seconda Giornata

Castiglione – Carrù Magliano Alpi

Moncalvo – Villastellone Carignano

CLASSIFICA: Castiglione 3, Moncalvo 3, Carrù Magliano Alpi 0, Villastellone Carignano 0

Coppa Piemonte Regionale Seconda/Terza Categoria – Semifinali

Mergozzese – La Nuova Lanzese

Orange Cervere – Vigliano