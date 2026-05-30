Promozione – Roberto Tallone è il nuovo allenatore della Prima squadra del Boves MdG

Roberto Tallone è il nuovo allenatore della Prima squadra del Boves MdG. Bovesano classe 1981, Tallone è stato nella sua ventennale carriera agonistica tra serie D, Eccellenza e Promozione, un centrocampista dotato di qualità e visione di gioco: dalla stagione 1996/97 con esordio nel Cuneo, ha poi vestito le maglie di Saluzzo, Nova Colligiana (Toscana), Asti, Albese, Acqui, delle liguri Cairese e Sassello, Boves MdG (nel biennio 2012/14 più la prima parte della stagione 2015/16), Pro Dronero e Pedona.

Proprio a Borgo San Dalmazzo ha iniziato la sua carriera in panchina: in Promozione una stagione da secondo di Gabriele Cordero, poi primo allenatore nel biennio 2017/19 rimanendo poi in categoria come vice di Danilo Bianco a Busca dal novembre 2023 a maggio 2025, esperienza proseguita in Eccellenza nell’ultima annata sportiva nel Cuneo 1905 Olmo.

Contestualmente, la dirigenza del Boves MdG comunica che Pier Angelo Calandra torna nel ruolo di direttore sportivo, già al lavoro da alcune settimane in vista della nuova stagione sportiva.

Un grande ringraziamento per il prezioso lavoro svolto va a Nicola Dutto che, dopo due stagioni da secondo allenatore in rossoblu, inizia un nuovo percorso con il San Chiaffredo in Seconda categoria.