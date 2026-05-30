Il Comune di Alba protagonista a Cervia Città Giardino 2026

Il Comune di Alba ha partecipato anche quest’anno a “Cervia Città Giardino”, la manifestazione internazionale dedicata all’arte del verde e alla progettazione paesaggistica che ogni anno richiama città italiane e delegazioni provenienti da numerosi Paesi del mondo.

Per l’edizione speciale 2026, dedicata agli 80 anni della Repubblica Italiana e intitolata “Fiori di libertà, radici di speranza”, la Città di Alba ha presentato un articolato progetto paesaggistico e simbolico capace di intrecciare memoria storica, identità territoriale, biodiversità e valori costituzionali realizzato dal Settore Gestione e Manutenzione del Suolo della Ripartizione Opere Pubbliche in collaborazione con il Centro Studi Beppe Fenoglio.

L’allestimento, concepito come un percorso immersivo ed emozionale, ruota attorno all’“Albero della Libertà”, installazione artistica che rappresenta metaforicamente la nascita della democrazia italiana: dalle radici, simbolo del sacrificio e della lotta partigiana, si sviluppano rami che portano parole simboliche quali Libertà, Memoria, Pace, Resistenza e Cardiopulso, termine coniato da Beppe Fenoglio ne “I ventitré giorni della città di Alba”.

Il progetto rende omaggio al ruolo di Alba nella Resistenza e nella Liberazione, richiamando la figura di Fenoglio, i ventitré giorni della città di Alba, il contributo dei partigiani e la figura di Teodoro Bubbio, padre costituente albese.

Tra gli elementi più apprezzati dell’allestimento anche il percorso “Verso la Repubblica”, dedicato ai principi fondamentali della Costituzione Italiana, il richiamo scenografico alle colline e ai vigneti delle Langhe patrimonio UNESCO, l’area naturalistica con Bee Hotel dedicata agli insetti impollinatori e il “Monumento al Giardiniere”, simbolo della cura quotidiana del paesaggio e del bene comune.

Il sindaco Alberto Gatto ha preso parte alla cerimonia inaugurale ufficiale di “Cervia Città Giardino”, mercoledì 27 maggio presso la Darsena del Sale di Cervia. Durante l’evento, dedicato all’80° Anniversario della Repubblica Italiana, sono stati consegnati i riconoscimenti alle città e agli enti partecipanti per la creatività e l’impegno profusi nella realizzazione dei giardini.

Nella giornata di domenica 24 maggio, l’aiuola del Comune di Alba ha ricevuto la visita della delegazione canadese di Communities in Bloom, organizzazione internazionale con cui la Città aveva già partecipato nel 2022 ottenendo la medaglia di bronzo e una menzione speciale per la cura e la progettazione del verde urbano. La delegazione ha espresso grande apprezzamento per il progetto albese, riconoscendone il forte valore simbolico, culturale e paesaggistico.

Il sindaco Alberto Gatto: “Partecipare a Cervia Città Giardino rappresenta per Alba una preziosa occasione di confronto con realtà italiane e internazionali che investono nella qualità del verde urbano, oltre che di promozione turistica della nostra città e del nostro territorio. Ringrazio il Comune di Cervia per l’accoglienza e l’organizzazione di una manifestazione capace di unire cultura, ambiente e comunità. Un ringraziamento particolare va inoltre al nostro Ufficio Tecnico e a tutti coloro che hanno lavorato con passione e professionalità alla realizzazione di un allestimento che racconta la storia, i valori e l’identità della nostra città”.