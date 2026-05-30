Gentiloni a Dogliani: «L’Europa ritrovi il coraggio. E ai giovani dico: non cercate il futuro solo all’estero»

DOGLIANI – Dialogo ad ampio raggio su Europa, economia e politica al Festival della TV tra Andrea Bignami, autore e conduttore di Sky TG24 Economie, e Paolo Gentiloni, presidente del Global Advisory Council della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), protagonista dell’incontro “Europa alla ricerca del coraggio perduto”.

Da qui si è sviluppata una riflessione che ha toccato il riarmo europeo, il futuro dell’Unione, la situazione economica italiana e le prospettive delle nuove generazioni.

L’ex presidente del Consiglio ha affrontato uno dei temi più delicati dell’attualità europea: il riarmo della Germania. «Dopo 70 anni di pacifismo, la Germania prevede di spendere nel 2029 in Difesa quanto la Cina e molto più degli altri Paesi europei. Noi europei viviamo da 70 anni senza guerre sul nostro territorio e non possiamo permetterci che un singolo Paese europeo concentri investimenti militari così ingenti», ha osservato, sottolineando la necessità di una vera difesa comune europea.

Nel corso dell’incontro, Gentiloni ha ripercorso anche alcuni passaggi personali della propria esperienza politica, a partire dall’arrivo a Palazzo Chigi nel dicembre 2016, dopo le dimissioni di Matteo Renzi in seguito alla sconfitta nel referendum costituzionale. Con ironia ha ricordato la chiamata del presidente della Repubblica: «Abito a 200 metri dal Quirinale, quindi non sono nemmeno andato in macchina».

Ha poi rievocato il malore che lo colpì poche settimane dopo l’insediamento, nel gennaio 2017, durante un vertice a Parigi con Angela Merkel e Mark Rutte. «Mi sono sentito male durante una conferenza stampa, ma non pensavo di avere un principio d’infarto. Me lo dissero i medici di Palazzo Chigi una volta rientrato a Roma». Un episodio che si concluse con un intervento e un rapido recupero.

Non sono mancati riferimenti ai rapporti con Matteo Renzi e Francesco Rutelli, figure alle quali ha riconosciuto gratitudine politica. Commentando l’uscita dal Partito Democratico di diversi esponenti storici, Gentiloni ha richiamato il principio latino “Extra Ecclesiam nulla salus” (“fuori dalla Chiesa non c’è salvezza”), sostenendo che lasciare un grande partito raramente porta ai risultati sperati.

«Le leadership cambiano, le stagioni politiche anche, ma non mi passa per la testa di lasciare il PD», ha affermato, aggiungendo di aver vissuto stagioni diverse del partito ma di ritenere che la serietà in politica imponga di confrontarsi all’interno delle grandi forze politiche anziché cercare soluzioni alternative.

Ampio spazio è stato dedicato anche all’attualità politica ed economica. Pur riconoscendo al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti una gestione prudente dei conti pubblici, Gentiloni ha criticato il governo guidato da Giorgia Meloni per la mancanza di una visione strategica.

«La cautela nei conti è importante e sarebbe poco serio non riconoscerlo, ma non basta. Non vedo idee sulle grandi sfide che abbiamo davanti». Secondo l’ex commissario europeo all’Economia, il rischio è che il Paese rimanga fermo mentre si avvicina la prossima scadenza elettorale, trascurando temi decisivi come i rapporti tra Europa e Stati Uniti, la guerra in Ucraina, l’intelligenza artificiale e il recupero del potere d’acquisto di salari e stipendi.

Tra le questioni più urgenti ha indicato proprio l’impatto dell’intelligenza artificiale sull’economia italiana e la crescente fuga di giovani qualificati all’estero. Particolarmente significativo il dato citato sul recente concorso della Commissione europea: su 175 mila candidature, ben 79 mila sarebbero italiane.

«È un segnale che deve far riflettere. Per la prima volta abbiamo una grande emigrazione di laureati e di giovani altamente qualificati. E riguarda in modo paritario uomini e donne».

Lo sguardo di Gentiloni si è poi allargato alle grandi sfide globali. L’ex commissario europeo ha spiegato di voler dedicare questa nuova fase della sua attività pubblica al tema del debito dei Paesi più poveri, in particolare africani.

«Oggi ci sono tre miliardi di persone che vivono in Paesi che spendono più per pagare gli interessi sul debito che per istruzione e sanità», ha osservato, definendo la situazione una delle emergenze più sottovalutate dell’economia mondiale.

Secondo Gentiloni, servono nuovi strumenti finanziari e una maggiore collaborazione internazionale, coinvolgendo non solo i tradizionali creditori occidentali ma anche la Cina e i grandi fondi privati. Un tema che considera decisivo per lo sviluppo futuro dell’Africa, continente che, a suo giudizio, rappresenta una delle maggiori opportunità di crescita nel lungo periodo. «Se oggi mi chiedessero qual è l’investimento più lungimirante, direi l’Africa. I ritorni forse non arriveranno tra due anni, ma tra dieci o quindici».

Nel finale dell’incontro, sollecitato da Bignami a rivolgere un messaggio alle nuove generazioni, Gentiloni ha invitato i giovani a impegnarsi nella vita civile e politica, a informarsi, studiare e non rinunciare a costruire il proprio futuro in Italia.

«Non dobbiamo dare per scontato che la soddisfazione professionale si possa ottenere soltanto all’estero. Studiare, conoscere le lingue e partecipare alla vita sociale e politica resta fondamentale».

Un invito alla partecipazione e alla fiducia nelle proprie capacità che ha concluso un dialogo ricco di spunti, nel quale politica, economia e questioni internazionali si sono intrecciate con il racconto personale di uno dei protagonisti della vita pubblica italiana ed europea degli ultimi decenni.