Fiere 2027, Bongioanni: “La Fiera del Marrone di Cuneo diventa Internazionale”

La Fiera del Marrone di Cuneo dal prossimo anno diventa Internazionale. Dalla 28a edizione, in programma dal 15 al 17 ottobre 2027, la più grande fiera enogastronomica del capoluogo della Granda, si potrà infatti fregiare della massima qualifica riconosciuta dalla Regione Piemonte alle manifestazioni fieristiche ed espositive del proprio territorio.

Ne dà l’annuncio l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: «Poter proclamare oggi da assessore la qualifica di Internazionale alla Fiera del Marrone di Cuneo è un motivo di grande soddisfazione, perché nel 1999 fu il mio primo progetto cui lavorai come direttore dell’Atl del Cuneese, facendola nascere e credendoci totalmente. L’idea – allora una scommessa – si è rivelata indovinata e vincente. La manifestazione ha aggregato un numero sempre maggiore di espositori, confermando la bontà del progetto iniziale e dando vita a numeri eccezionali che oscillano fra le 200 e le 300mila presenze ad ogni edizione e diventando un appuntamento popolarissimo che per un fine settimana cambia letteralmente volto al centro storico di Cuneo. La Fiera del Marrone è un modello esemplare di quella capacità di unire prodotti enogastronomici d’eccellenza del territorio, attrattività turistica, attività commerciale e ricadute economiche positive sul territorio stesso che è la formula vincente per promuovere in modo sempre più efficace il nostro Piemonte attraverso le straordinarie opportunità che sa offrire».

Così commenta l’Assessora alle Manifestazioni del Comune di Cuneo Sara Tomatis: «Questo riconoscimento per noi è molto importante perché consente alla fiera di posizionarsi ad un livello diverso portando però con sé tutta l’autenticità di un territorio unico. La Fiera del Marrone dal 2023 ha vissuto una crescita turistica del 47%, dato davvero notevole e grande responsabilità per tutta la città di Cuneo. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per questo obiettivo alto che ci eravamo posti e che siamo davvero felici di aver raggiunto».

Aggiunge la Sindaca di Cuneo Patrizia Manassero: «Questo riconoscimento sarà un’occasione per aprire nuovi percorsi per la nostra Fiera e per tutto il territorio. Abbiamo lavorato molto in questi anni per far crescere Cuneo sul piano dell’attrattività turistica ed enogastronomica e i numeri ci dimostrano che questo sforzo sta pagando. Auspichiamo che questo percorso continui, con determinazione e creatività, in una sinergia sempre più coordinata e stretta con gli enti e le imprese del territorio».

La Fiera del Marrone di Cuneo si aggiunge così alle otto manifestazioni piemontesi già comprese nel “club” di punta, assieme alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, al Salone Internazionale del Libro di Torino, a Cheese, a Vinum Alba, a Euromineral Expo di Torino, ad Artissima, alla Trifola d’Or di Murisengo, e alla new entry più recente del 2026, la Sagra del Fungo di Ceva.