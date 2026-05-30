Eccellenza – Playoff Nazionali: il Fossano in Lombardia sognando l’impresa in casa della Solbiatese

Servirà un’impresa, ma non è impossibile. Dopo aver perso la gara d’andata al “Pochissimo”, il Fossano cerca un risultato netto in casa della Solbiatese per raggiungere l’ultimo atto dei playoff nazionali di Eccellenza.
Allo stadio “Felice Chinetti” di Solbiate Arno mister Fresia potrà contare su un tassello in più: quello di Fausto Rossi, che ritorna a portare tecnica ed esperienza in mediana, per guidare i suoi nell’impresa.
Non sarà facile, ma il solo gol di scarto del “Pochissimo” lascia aperti tanti scenari. Così come sono tanti gli scenari possibili a Sant’Ambrogio di Valpolicella, casa dell’Ambrosiana, che attende la Soncinese dopo lo 0-0 dell’andata. Chi vince se la vedrà con la vincente dell’incrocio di Solbiate Arno.
Eccellenza – Playoff Nazionali
Ritorno 1° turno (domenica 31/5, ore 16)
Solbiatese-Fossano (1-0)
Ambrosiana-Soncinese (0-0)