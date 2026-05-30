Nella mattinata di oggi, sabato 30 maggio, in Piazza Risorgimento ad Alba, è stata presentata la nuova stagione dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit.

Il circuito dedicato alla pallacanestro 3×3 è organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport, Estathé è invece il Title Sponsor della manifestazione.

Alla conferenza stampa, allestita sui campi della centralissima piazza albese, che ha dato il via all’Opening Tournament, hanno preso parte Alberto Gatto, sindaco di Alba, Davide Balena, responsabile grandi eventi della Regione Piemonte, Maurizio Bertea, segretario generale FIP, Antonio Santa Maria, direttore generale Master Group Sport e Fabrizio Gavelli, presidente e amministratore delegato Ferrero Commerciale Italia. Durante la mattinata è intervenuto anche Claudio Negri, allenatore della Nazionale italiana di 3×3.

Nel corso della conferenza, moderata dal giornalista sportivo e speaker Marco Barzizza, gli ospiti hanno sottolineato quanto di buono è stato fatto negli ultimi mesi e la volontà di continuare a collaborare per proseguire la crescita con un grande obiettivo comune: la partecipazione ai prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles.

Dal 30 maggio al 1° giugno, Alba si trasforma nella capitale italiana della pallacanestro 3×3 con 159 formazioni giovanili e tante formazioni senior pronte a sfidarsi dal mattino alla sera.

La squadra maschile che conquisterà l’Opening otterrà il pass per la tappa di Amsterdam del FIBA 3×3 World Tour, il livello massimo mondiale del 3×3.