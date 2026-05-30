A Dogliani la grande sfida del soccorso: torna l’AVSD Day, dove ogni secondo conta

Sirene, emergenze simulate, decisioni da prendere in pochi istanti. Sabato 6 giugno 2026 Dogliani diventerà il teatro di una grande esercitazione formativa dedicata al mondo del soccorso sanitario: torna l’AVSD Day, organizzato dalla Pubblica Assistenza ANPAS Volontari del Soccorso di Dogliani.

L’evento vedrà confrontarsi otto equipaggi provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta in una giornata all’insegna della formazione, della collaborazione e della crescita professionale. A partecipare saranno i Volontari del Soccorso Valle d’Aosta (Ao), la Croce Bianca di Garessio (Cn), la Croce Bianca di Fossano (Cn), la Croce Verde di Saluzzo (Cn), la Croce Verde di Asti (At), la Croce Rossa Italiana di Monesiglio (Cn), la Croce Bianca Genovese (Ge) e la Croce Azzurra di Cadorago (Co).

Più che una competizione, l’AVSD Day rappresenta un’importante occasione di addestramento e confronto tra soccorritori. Gli equipaggi saranno chiamati a intervenire in sei diversi scenari di emergenza progettati per riprodurre situazioni complesse e realistiche, analoghe a quelle che il personale sanitario e i volontari affrontano quotidianamente sulle strade, nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro.

A valutare le prove sarà una commissione composta da professionisti del settore sanitario e dell’emergenza-urgenza con esperienza diretta sul campo. Ogni intervento sarà analizzato considerando la gestione del paziente, la corretta applicazione delle procedure, la capacità di comunicazione, l’organizzazione del team e la rapidità decisionale.

Piazza Umberto I ospiterà il quartier generale della manifestazione e sarà il punto di riferimento per partecipanti, volontari e cittadini. Gli scenari operativi saranno invece distribuiti in diverse aree del territorio comunale, trasformando per un giorno Dogliani in una vera e propria palestra dedicata al soccorso.

Dietro l’organizzazione dell’evento opera una complessa macchina composta da decine di volontari, figuranti, istruttori e collaboratori che da mesi lavorano per garantire il massimo realismo delle simulazioni. A questi si aggiungono i soccorritori e i loro accompagnatori, per un totale di circa 250 partecipanti coinvolti nel corso della giornata.

Daniela Sandrone, referente della formazione e vicepresidente dell’Associazione Volontari Soccorso Dogliani: «L’AVSD Day è una sfida costante. La volontà di migliorarsi a livello formativo, l’esigenza di non sbagliare, la ricerca di idee nuove, l’attenzione nel curare i dettagli e di prevedere gli imprevisti. Non si sarà mai pronti a tutto, ma lo stimolo di crescere è la costante che guida l’impegno all’organizzazione di questo evento. C’è un team di persone che si stanno dedicando ad ogni momento della giornata. Non posso non ringraziarle per l’impegno e la professionalità che stanno mettendo a disposizione della gara del soccorso, ma ci tengo a ringraziare anche tutti i volontari che in parallelo continuano a coprire i turni e i servizi che l’associazione richiede quotidianamente: un lavoro di squadra a tutti gli effetti. Infine, bellissima la rete di amicizie che si sono create non solo con le altre associazioni piemontesi, ma ormai anche oltre confini. Non vediamo l’ora di riabbracciare tutti per questa nuova sfida e poi per festeggiare il fine giornata tutti assieme».

La competizione prenderà il via alle ore 9 circa e proseguirà fino alle 18, quando si terrà la cerimonia di premiazione. La giornata si concluderà con un momento conviviale dedicato allo scambio di esperienze e al rafforzamento di quella rete di collaborazione che rappresenta uno dei valori fondanti del sistema del soccorso.

«L’AVSD Day rappresenta uno straordinario esempio di come il volontariato sanitario investa quotidianamente nella formazione e nell’aggiornamento dei propri soccorritori – commenta Vincenzo Sciortino, presidente di Anpas Piemonte – Dietro ogni intervento di emergenza ci sono preparazione, competenza e lavoro di squadra. Manifestazioni come l’AVSD Day consentono di migliorare le capacità operative, favorire il confronto tra associazioni e far conoscere ai cittadini l’impegno che migliaia di volontarie e volontari dedicano ogni giorno alle proprie comunità. Ringrazio i Volontari del Soccorso di Dogliani per l’organizzazione di un’iniziativa che valorizza i principi di professionalità, solidarietà e servizio che contraddistinguono il movimento ANPAS».

AVSD Day è infatti anche un’occasione per avvicinare la cittadinanza al mondo del soccorso sanitario e del volontariato. Dietro ogni ambulanza che corre verso un’emergenza ci sono infatti ore di addestramento, aggiornamento continuo e sacrificio personale. Eventi come questo consentono di mostrare il lavoro che rende possibile un intervento efficace e tempestivo e di sensibilizzare la comunità sull’importanza del volontariato organizzato.

Il messaggio scelto dagli organizzatori, “Ogni secondo conta”, sintetizza perfettamente lo spirito della manifestazione. Nel soccorso il tempo è una risorsa fondamentale, ma altrettanto importanti sono la preparazione, il coordinamento e la capacità di agire sotto pressione.

L’Associazione Volontari del Soccorso di Dogliani può contare sull’impegno di oltre 209 volontari e volontarie che ogni anno garantiscono oltre 2.800 servizi tra emergenza-urgenza 118, trasporti sanitari ordinari, trasferimenti interospedalieri, accompagnamenti per visite mediche e assistenza sanitaria a manifestazioni, percorrendo complessivamente circa 174 mila chilometri.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte Odv rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 17 sezioni distaccate, 11.066 volontari, 5.069 soci e 796 dipendenti. Con una flotta di 469 autoambulanze, 274 mezzi per il trasporto disabili, 248 automezzi per il trasporto persone e protezione civile e 2 imbarcazioni, il sistema Anpas Piemonte svolge annualmente oltre 602 mila servizi, di cui più di 207 mila in emergenza-urgenza 118, percorrendo complessivamente oltre 20 milioni di chilometri.