Moretta accoglie le “Voci d’Europa”

Moretta si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti centrali della Rassegna Internazionale di Canto Corale “Sergio Chiarlo”, storico evento musicale che da venerdì 5 a domenica 7 giugno porterà sul territorio cori italiani e stranieri in un intenso fine settimana dedicato alla musica, all’incontro tra culture e alla tradizione corale.

Il momento clou per la città di Moretta sarà sabato 6 giugno alle 21 in piazza Europa con “Voci d’Europa in Concerto”, grande serata all’aperto che riunirà tutte le formazioni partecipanti alla rassegna in un evento pensato come occasione di festa, dialogo e condivisione attraverso la musica.

L’iniziativa è organizzata con il contributo del Comune di Moretta e si inserisce nelle celebrazioni per il 51° anniversario del Coro Milanollo di Savigliano, realtà storica del territorio piemontese impegnata da oltre mezzo secolo nella diffusione della cultura corale in Italia e all’estero.

«Siamo molto felici di poter portare a Moretta una delle serate principali della rassegna – sottolinea il sindaco Gianni Gatti –. Ospitare cori provenienti da esperienze e Paesi differenti significa offrire alla comunità un momento di grande valore culturale e umano. Piazza Europa diventerà un luogo di incontro tra tradizioni, lingue e sensibilità diverse, unite dal linguaggio universale della musica».

Alla manifestazione parteciperanno il Coro Milanollo di Savigliano, il Coro Misto del Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto di Tirana, il coro romano “Minuscolo Spazio Vocale” e il Coro Giovanile Artemusica di Valperga.

«Questa rassegna rappresenta da sempre molto più di una semplice successione di concerti – spiega Natascia Chiarlo, presidente e direttrice del Coro Milanollo –. È un’occasione di scambio autentico tra persone, culture e tradizioni musicali differenti. Per noi è particolarmente significativo celebrare la nostra attività insieme a cori che condividono la stessa passione e lo stesso desiderio di creare legami attraverso il canto».

Tutti gli appuntamenti della rassegna saranno a ingresso libero con prenotazione.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 5 giugno – ore 21

Teatro Milanollo, Savigliano

Concerto inaugurale “Radici e nuovi orizzonti”

Sabato 6 giugno – ore 21

Piazza Europa, Moretta

“Voci d’Europa in Concerto”

Domenica 7 giugno

Ore 11 – Chiesa di San Filippo Neri, Savigliano

Santa Messa con la partecipazione delle corali

Ore 12 – Palazzo Comunale di Savigliano

Cerimonia ufficiale e scambio dei doni

Prenotazioni e informazioni: Comune di Moretta – 0172-911035 (interno 5) oppure Associazione Corale Milanollo – 340-6856173 e 347-8072022. Tutti i concerti sono ad ingresso libero su prenotazione.

I CORI PARTECIPANTI

Coro Milanollo di Savigliano

Fondato nel 1975, il Coro Milanollo rappresenta una delle realtà corali più attive e consolidate del territorio piemontese. In oltre cinquant’anni di attività ha promosso la cultura musicale attraverso concerti, rassegne e collaborazioni artistiche in Italia e all’estero, distinguendosi per la qualità interpretativa e per l’attenzione alla valorizzazione del repertorio corale. La formazione è oggi diretta da Natascia Chiarlo, presidente e direttrice del coro, con Ivan Chiarlo pianista accompagnatore, e continua a essere un importante punto di riferimento culturale per la città di Savigliano.

Coro Misto del Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto di Tirana

Il Coro Misto del Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto di Tirana è una delle più prestigiose istituzioni musicali dell’Albania. Attivo all’interno del principale ente lirico nazionale, il coro vanta un ampio repertorio che spazia dalla musica operistica alla polifonia sacra e contemporanea. Diretto da Dritan Lumshi, il complesso si esibisce regolarmente in produzioni internazionali e rappresenta un’importante testimonianza della tradizione musicale balcanica.

Coro Misto “Minuscolo Spazio Vocale” di Roma

Il Coro Misto “Minuscolo Spazio Vocale” nasce a Roma con l’obiettivo di promuovere il repertorio corale attraverso una ricerca musicale attenta e innovativa. Diretto da Filippo Stefanelli, il gruppo affronta programmi che spaziano dalla musica antica alle composizioni contemporanee, con particolare attenzione alla qualità vocale e all’espressività interpretativa. Negli anni ha partecipato a festival e rassegne nazionali ottenendo apprezzamenti di pubblico e critica.

Coro Giovanile Artemusica

Il Coro Giovanile Artemusica svolge concerti e collaborazioni artistiche con musicisti e compositori di fama internazionale. Ha partecipato a festival e rassegne di rilievo come MiTo, Fano, Chiavenna, Piuro e gli appuntamenti del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino. È stato inoltre invitato come coro di rappresentanza italiana a eventi istituzionali quali il centenario del Parco Nazionale Gran Paradiso, Abruzzo e Molise, iniziative della Fondazione Veronesi, “Montecitorio a Porte Aperte”, il Parlamento Europeo a Roma e il Palazzo della Regione Piemonte su invito del presidente Alberto Cirio. In concorsi corali nazionali e internazionali ha ottenuto 18 primi premi, 5 Gran Premi, 4 premi per il miglior direttore e numerosi riconoscimenti speciali dedicati al repertorio dal Rinascimento al contemporaneo. Dal 2002 il coro è diretto dal maestro Debora Bria ed è accompagnato al pianoforte dal maestro Carlo Beltramo.