La Stella Maris spegne 100 candeline: un Centenario indimenticabile (FOTOGALLERY)

La Stella Maris ha celebrato i suoi primi 100 anni con una giornata che resterà nel cuore di tutti. Sabato 23 maggio è andata in scena una festa del Centenario straordinaria, capace di richiamare tantissime persone sia al campo “G. Ferrini” di Corso Langhe, sia all’Oratorio della SS. Moretta.

L’affluenza è stata davvero eccezionale: tifosi, amici, ex giocatori, simpatizzanti e tante famiglie hanno condiviso con entusiasmo un pomeriggio ricco di emozioni, ricordi e passione biancorossa.

“La Società desidera ringraziare sentitamente tutte le persone che hanno preso parte all’evento e tutte le istituzioni che hanno voluto essere presenti in una giornata così speciale. – commentano dal club – Un grazie particolare al Governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, al Sindaco di Alba Alberto Gatto, all’Assessore Regionale Daniele Sobrero, alla Provincia di Cuneo e al “padrone di casa” Padre Alberto, per la loro vicinanza e partecipazione. Un ringraziamento speciale anche alla Famiglia Caraglio, alla Fondazione CRC e alla Banca d’Alba, che hanno sostenuto e condiviso questo storico traguardo. Un grazie infine per l’allestimento della mostra fotografica all’interno dell’oratorio a cura di Giorgio Ferrero”.

“Il calcio è davvero bello, ma festeggiare il nostro 100° compleanno insieme a voi lo è stato ancora di più”, sottolinea con emozione il presidente Giancarlo Bosio.

La Stella Maris, però, guarda già avanti.

La società è infatti già al lavoro per programmare il futuro: confermato alla guida della Prima Squadra Mister Vione, mentre è ufficiale la partecipazione al campionato di Terza Categoria nella stagione 2026/2027.

Cent’anni di storia, passione e appartenenza.

E la Stella Maris ha ancora tanta strada da percorrere sotto la stessa stella.