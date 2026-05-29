Alba sceglie la lotta biologica: lanciate 6.000 coccinelle contro gli afidi

La Città di Alba mette in campo i piccoli “supereroi” della natura per proteggere il suo patrimonio arboreo. In risposta a una massiccia presenza di afidi (comunemente noti come pidocchi delle piante), favorita dalle recenti condizioni meteoclimatiche, l’Amministrazione comunale ha dato il via a un piano straordinario di lotta biologica e integrata.

L’iniziativa ha visto il suo momento clou nel lancio dimostrativo di circa 6.000 esemplari adulti di Adalia bipunctata (la coccinella a due punti, predatrice naturale degli afidi), unendo la cura del verde pubblico all’educazione ambientale, all’economia circolare e all’inclusione sociale.

I lanci si sono svolti in tre luoghi simbolo della città:

• ⁠La scuola dell’infanzia “Peter Pan” (quartiere Moretta)

• ⁠La scuola dell’infanzia “Pippi Calzelunghe” (quartiere Piave)

• ⁠Il percorso vita del Parco di San Cassiano, in uno speciale momento di condivisione che ha coinvolto le persone diversamente abili del progetto A.P.E. ECO del Consorzio Socio-Assistenziale.

Proprio i ragazzi diversamente abili del progetto A.P.E. ECO sono stati grandi protagonisti della giornata: oltre ad aiutare nel lancio dei piccoli insetti, hanno donato alle due scuole dell’infanzia dei “Bio-Hotel”, speciali casette in legno costruite da loro stessi per ospitare e proteggere gli insetti impollinatori. Un gesto concreto che unisce l’inclusione sociale alla tutela della biodiversità urbana.

L’evento complessivo è stato l’occasione per spiegare a bambini e bambine i segreti della natura: ogni singola coccinella, infatti, è in grado di divorare fino a 100 afidi al giorno. Osservare e imitare i meccanismi dell’ecosistema permette di adottare misure a impatto limitato, capaci di tutelare l’ambiente urbano riducendo l’utilizzo di sostanze nocive.

Il commento del sindaco, Alberto Gatto: “Prendersi cura della nostra città significa anche saper ascoltare la natura e allearsi con essa. Con questa iniziativa non solo interveniamo in modo efficace e sicuro sulla salute dei nostri alberi, messi a dura prova dal clima di questo periodo, ma lanciamo un messaggio bellissimo. Coinvolgere i bambini delle nostre scuole dell’infanzia e i ragazzi del progetto A.P.E. ECO, di cui abbiamo ammirato i bellissimi Bio-Hotel artigianali, significa seminare una nuova sensibilità ecologica. Dimostriamo che una Alba più verde, solidale e sostenibile si costruisce insieme, un piccolo gesto alla volta”.

Parallelamente ai lanci biologici nei parchi e nelle scuole, sono partiti i trattamenti mirati anti-pidocchi sui grandi viali cittadini. I primi interventi hanno interessato corso Langhe e corso Piave, e proseguiranno nei prossimi giorni nelle altre alberate della città. Per garantire la massima efficacia, è già previsto un secondo passaggio terapeutico nell’arco delle prossime due settimane. Tutte le operazioni sono coordinate dal Settore Gestione e Manutenzione del Suolo della Ripartizione Opere Pubbliche, nell’ambito di un programma di lotta biologica e integrata, svolto nel pieno rispetto del regolamento per il Piano d’azione per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

L’assessore all’Ambiente e all’Agricoltura, Roberto Cavallo: “Il forte attacco di afidi di queste settimane è la diretta conseguenza di dinamiche meteoclimatiche particolari. La risposta del Comune non è l’uso indiscriminato di chimica, ma una strategia integrata e scientifica. Da un lato usiamo la lotta biologica con le coccinelle, dall’altro eseguiamo trattamenti mirati e rispettosi del PAN. La presenza dei Bio-Hotel costruiti dai ragazzi di A.P.E. ECO arricchisce questo progetto: ci ricorda che la transizione ecologica è anche sociale, fatta di cura reciproca, artigianalità e protezione degli insetti utili e impollinatori”.

c.s.