Vintage e mercatini: il passato torna di moda nella Granda

Fioriscono in tutta la provincia tanti eventi grandi e piccoli nelle città e nei paesi tra antiquariato e hobbistica. E le piazze si riempiono di curiosi

In provincia di Cuneo il vintage non è più soltanto una moda passeggera. È diventato un modo di vivere il tempo libero, di cercare occasioni e, in molti casi, anche di riscoprire oggetti che raccontano una storia. Dai mercatini nei piccoli centri della Granda alle fiere dell’antiquariato, passando per negozi dell’usato e bancarelle itineranti, cresce l’interesse per tutto ciò che ha il sapore del passato. Un fenomeno che coinvolge giovani, famiglie e pensionati, accomunati dalla voglia di trovare pezzi unici spendendo meno rispetto al nuovo. Nei negozi di abbigliamento dell’usato, i pezzi più cercati nel 2026 non appartengono a un’estetica sola, a detta degli esperti: in voga gli Anni Novanta e Duemila. Spunta, però, anche la t-shirt bianca alla Steve McQueen, il Levi’s 501 made in USA anni Settanta, la giacca di pelle con la patina del tempo addosso. Sulle strade della Granda, invece, ci si può divertire in tanti centri, dove aumenta il numero di mercatini “second hand”, eventi dedicati al modernariato e negozi dell’usato. Una tendenza che unisce risparmio, sostenibilità e ricerca di originalità. C’è chi va a caccia di vinili e fumetti, chi cerca mobili Anni Sessanta, chi colleziona oggetti d’epoca e chi, semplicemente, preferisce acquistare abiti o complementi d’arredo già vissuti invece di prodotti nuovi. A spingere il fenomeno sono diversi fattori. Da una parte il costo della vita e la necessità di risparmiare; dall’altra una crescente attenzione all’ambiente e al riuso. Il vintage piace anche perché offre pezzi spesso introvabili nella grande distribuzione: ogni oggetto ha una storia, un’estetica particolare e un valore affettivo che il nuovo difficilmente riesce a trasmettere. Nei mercatini della Granda si trova davvero di tutto: macchine da scrivere d’epoca, grammofoni, fotografie, vinili, riviste, fumetti, mobili antichi, modernariato, giocattoli, gioielli artigianali e creazioni handmade. Un universo eterogeneo che attira sia collezionisti esperti sia semplici curiosi.

I MERCATINI STORICI DELLA PROVINCIA

Tra gli appuntamenti più conosciuti c’è “Il Trovarobe” di Cuneo, storico mercatino dedicato ad antiquariato, modernariato e collezionismo che si svolge l’ultimo sabato del mese sotto i portici di piazza Europa e corso Nizza.

Un appuntamento consolidato che richiama appassionati da tutta la provincia. Prossima data: 30 maggio.

A Fossano il Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo anima periodicamente il centro storico di via Roma, mentre ad Alba il tradizionale Mercatino delle Pulci, soprattutto nel periodo estivo, accompagna la vita serale e turistica della città. Molto apprezzato anche “Augusta Antiquaria” di Bene Vagienna, uno dei mercatini più frequentati dai collezionisti piemontesi. Si svolge nelle quinte domeniche dei mesi e trasforma il centro storico in una grande esposizione a cielo aperto con centinaia di banchi tra libri, piatti antichi, vinili e oggetti curiosi. Prossima data: 31 maggio.

CHERASCO, QUARANT’ANNI DI ANTIQUARIATO

Tra i punti di riferimento regionali restano i Mercati dell’Antiquariato di Cherasco, che da oltre quarant’anni richiamano collezionisti e visitatori da tutto il Nord Italia. Sottolinea il sindaco Claudio Bogetti. «Sono occasioni per vivere la città, scoprirne musei, mostre ed eccellenze enogastronomiche». L’organizzatore Giancarlo Torta evidenzia il ruolo della qualità espositiva: «A Cherasco ci sono circa 500 banchi e una forte selezione degli operatori. È questo che continua ad attirare espositori e pubblico». Chi li frequenta? «Tutte le fasce d’età – spiega Torta -. Il vantaggio non è solo spendere meno, ma trovare oggetti particolari per tutte le tasche». Negli anni il settore si è trasformato. «Un tempo – prosegue – esistevano mercati molto specializzati, dedicati solo ai libri antichi o alla ceramica. Oggi il pubblico cerca varietà e il vintage si è integrato con l’antiquariato tradizionale».

MONDOVÌ E IL RILANCIO DI “RETRÒ”

Tra le realtà che stanno vivendo una nuova crescita c’è soprattutto Mondovì. Dal giugno 2025 il tradizionale mercatino della quarta domenica del mese è stato rilanciato con una nuova gestione affidata all’associazione torinese Casa Malta, diventando “Retrò Mondovì”. L’appuntamento in piazza Ellero è tornato ad attirare espositori e visitatori da tutto il Piemonte. Oggi conta tra i 70 e i 100 banchi e propone antiquariato minore, vintage, creatività, modernariato e artigianato. «Il tradizionale mercatino storico della quarta domenica del mese aveva ormai perso ogni potere attrattivo e ogni qualità espositiva – spiega Alberto Rabbia, assessore al Commercio del Comune di Mondovì –. Con il nuovo bando e l’arrivo dell’associazione Casa Malta abbiamo registrato fin dalla prima edizione una forte inversione di tendenza, con un importante aumento del numero degli espositori e della qualità delle proposte». Rabbia sottolinea anche il valore turistico e commerciale dell’iniziativa: «Retrò è diventato un volano attrattivo per tutta la città grazie anche alla collaborazione dei commercianti e delle associazioni del territorio». Laura Boiero, responsabile di Casa Malta, parla del lavoro costruito negli anni nel settore dell’antiquariato minore e dei mercatini vintage tra Torino e Moncalieri: «A Mondovì abbiamo portato molti espositori fidelizzati. Il rapporto con gli operatori è fondamentale». Sempre più importante anche la presenza dei privati. «Molti vendono oggetti personali utilizzando il tesserino regionale che consente di partecipare ai mercatini per 36 volte», spiega Boiero. Il prossimo 28 giugno Retrò festeggerà il primo anniversario della nuova gestione, confermando la quarta domenica del mese come appuntamento fisso per gli appassionati del settore.

SALUZZO: ANTIQUARIATO E HOBBISTICA

il prossimo grande evento di antiquariato a Saluzzo è la 49ª Mostra Nazionale dell’Antiquariato, in programma negli spazi de La Castiglia in questi giorni, fino al 2 giugno. Per quanto riguarda il MercAntico (il mercatino dell’antiquariato minore, hobbistica e usato), il prossimo appuntamento in programma nelle vie del centro e nel Quartiere (ex Caserma Musso) è per domenica 14 giugno. «Sono due linee di eventi molto lontane tra loro – spiega l’organizzatore Alberto Della Croce -. Grazie alla curatela di Franco Brancaccio e con il Comune che ci lascia utilizzare il castello della Castiglia siamo tornati ad essere mostra con 25 operatori all’anno che arrivano da gallerie nazionali a internazionali. E poi manteniamo, con il MercAntico, una forte attenzione all’hobbismo e piccolo antiquariato: 100 operatori ogni mercatino, tra i 6 e i 10 appuntamenti all’anno».

Insomma, un fenomeno che, almeno per ora, non sembra destinato a passare di moda, per tanti motivi: da quello economico al divertimento di frequentare le piazze scovando qualcosa di bello e sfizioso.