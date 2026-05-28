I cuneesi Matterino Dogliani e Ambrogio Invernizzi insigniti come Cavalieri del Lavoro

Nel Piemonte delle grandi dinastie industriali, quattro imprenditori raccontano un modello di impresa capace di attraversare generazioni, trasformare territori e costruire marchi riconosciuti ben oltre i confini regionali. Storie diverse, accomunate dalla capacità di innovare senza perdere il legame con le radici produttive locali. Sono stati insigniti dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e due di loro sono cuneesi.

Si tratta di Matterino Dogliani, originario di Narzole, classe 1941, imprenditore delle grandi opere pubbliche e autostradali. Fondatore e presidente di Fininc, holding di partecipazioni attiva, attraverso la società INC e il Consorzio Stabile SIS, nella progettazione, realizzazione e gestione di opere infrastrutturali e industriali in Italia e all’estero. Attraverso altre società, Fininc opera inoltre nei settori vitivinicolo, delle telecomunicazioni, dell’automazione industriale e del turismo. Occupa complessivamente 2.350 dipendenti. Ambrogio Invernizzi, classe 1966, è il presidente di Inalpi, azienda casearia di Moretta che ha dato il nome al palazzo torinese degli eventi sportivi e dello spettacolo. Inalpi, azienda casearia fondata negli Anni Sessanta con un primo stabilimento di 800 metri quadrati a Moretta, è oggi specializzata nella produzione di latte in polvere di alta qualità per uso industriale e professionale, di formaggio e burro. Attraverso investimenti in innovazione di processo e in sviluppo industriale, ha raggiunto una capacità di lavorazione del latte pari a circa 500 tonnellate al giorno e ha ampliato la superfice degli stabilimenti fino agli attuali 140 mila metri quadrati. Opera con due stabilimenti a Moretta e Peveragno e conta una rete di circa 300 conferitori piemontesi. Occupa 370 dipendenti.

La Camera di Commercio di Cuneo ha emesso un comunicato stampa in cui si congratula con i due imprenditori: «Il giusto tributo a carriere eccezionali e a indubbie capacità manageriali, segnate da lungimiranza, instancabile lavoro e assoluta dedizione. Con la sua visione Matterino Dogliani ha saputo creare valore, occupazione e benessere in settori strategici del nostro territorio, proiettando l’eccellenza cuneese ben oltre i confini nazionali. Ambrogio Invernizzi ha saputo trasformare la nostra filiera agroalimentare in un player di rilievo internazionale, dimostrando come il legame indissolubile con le proprie radici possa diventare la chiave per vincere le sfide del mercato globale.

I due imprenditori sono, e continueranno ad essere, un esempio di etica del lavoro e una fonte di ispirazione per le giovani generazioni di imprenditori».

Sono Cavalieri del Lavoro anche Giorgio Marsiaj, 79 anni, fondatore e presidente della Sabelt, ex numero uno dell’Unione industriale di Torino, tra i leader locali della componentistica per automotive e aerospazio e Giacomo Ponti, 54 anni, a capo dell’azienda omonima dell’aceto, che da Novara ha conquistato l’Italia.