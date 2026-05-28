Giorgio Proglio eletto Vice Presidente della Piccola Industria di Confindustria Piemonte

Giorgio Proglio è stato eletto Vice Presidente della Piccola Industria di Confindustria Piemonte, incarico che lo vedrà impegnato a rappresentare e valorizzare il ruolo delle piccole e medie imprese piemontesi all’interno del sistema industriale regionale.

Imprenditore e innovatore nel settore del turismo digitale, Proglio è CEO & Founder di Tapp Srl, società proprietaria del marchio tabUi APP, ecosistema digitale dedicato alla valorizzazione dei territori, delle destinazioni turistiche e delle esperienze locali attraverso strumenti innovativi di informazione, promozione e coinvolgimento dei visitatori. Nel corso degli anni ha sviluppato progetti e collaborazioni con enti pubblici, associazioni, destinazioni e operatori privati, contribuendo ai processi di digitalizzazione e innovazione del comparto turistico.

L’elezione rappresenta un importante riconoscimento del percorso professionale e associativo maturato da Proglio sui temi del turismo, della cultura, dell’innovazione e dello sviluppo territoriale. Oltre all’impegno imprenditoriale, è infatti componente del Gruppo Tecnico Turismo e Cultura di Confindustria a livello nazionale e ricopre attualmente il ruolo di Vice Presidente della Piccola Industria di Confindustria Cuneo.

Il nuovo incarico in Confindustria Piemonte rafforza ulteriormente il suo impegno nel sistema associativo e lo vedrà seguire in particolare i temi legati al turismo, settore che rappresenta una leva strategica per la crescita economica, l’attrattività e la competitività del Piemonte.

La nomina si inserisce nel nuovo mandato 2026–2030 della Piccola Industria di Confindustria Piemonte, guidato dal Presidente Filippo Sertorio, eletto quale successore del past president Alberto Biraghi.

«Turismo e cultura rappresentano oggi due asset strategici per la competitività del Piemonte e dell’Italia. Abbiamo territori straordinari, competenze, identità e patrimonio culturale che devono essere sempre più connessi all’innovazione, al digitale e alla capacità di creare valore economico per le imprese e le comunità locali. Credo sia fondamentale costruire una visione moderna del turismo, capace di valorizzare le eccellenze territoriali, sostenere le PMI e generare nuove opportunità per i giovani e per il tessuto imprenditoriale piemontese», ha dichiarato Giorgio Proglio.

c.s.