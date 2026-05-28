Anche il Liceo “Gallizio” di Alba fra i vincitori del concorso “Cinemabiente Junior”

La settima edizione del Concorso nazionale “Cinemambiente Junior” si è conclusa nella mattinata di oggi, giovedì 28 maggio, con la cerimonia di premiazione al Cinema Massimo di Torino, che corona l’annuale impegno del Festival CinemAmbiente nella didattica e nelle iniziative rivolte ai giovanissimi. Il Concorso è parte del progetto La scuola in prima fila, iniziativa del Museo Nazionale del Cinema realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC-Ministero della Cultura e MIM-Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Visionati i 24 cortometraggi finalisti, la giuria del Festival CinemAmbiente – composta da Martina Dotta, project designer e project manager di Slow Food, Rubina Pinto, vice-direttrice di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta e Marta Romano, responsabile di Eduiren – Area Piemonte – ha attribuito:

➤ il premio per il miglior cortometraggio delle Scuole Primarie a:

Chi trova uno gnomo trova un tesoro, realizzato dalla classe 5^A dell’ICS n. 6 “Cosmè Tura” di Ferrara

con la seguente motivazione:

Il film affronta con delicatezza temi attuali come la tutela dell’ambiente, la responsabilità collettiva e il rapporto tra uomo e natura, rendendoli coinvolgenti e comprensibili. Attraverso la magia degli gnomi e una storia che unisce fantasia e realtà, i bambini diventano guide consapevoli per gli adulti e portatori di valori importanti. Molto efficace è il coinvolgimento dell’intera comunità, che mostra come il cambiamento nasca dall’impegno condiviso e dalle azioni quotidiane di tutti. La spontaneità dei giovani attori, insieme a una sceneggiatura ben costruita e a riprese curate, dona autenticità e forza al racconto. Il finale trasmette un messaggio positivo e fiducioso: solo unendo le forze è possibile costruire un futuro migliore.

➤ il premio per il miglior cortometraggio delle Scuole Secondarie di I grado a:

Veleno a ricreazione, realizzato dalle classi miste dell’IC “P.N. Vaccina – G. Lotti – Della Vittoria” di Andria (BT)

con la seguente motivazione:

Per la capacità di affrontare un tema purtroppo ancora attuale come l’inquinamento del suolo e la gestione illecita dei rifiuti, riuscendo a collegare le grandi emergenze ambientali alle scelte quotidiane.

Un video che si distingue per il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti, l’uso di linguaggi espressivi diversi, i colpi di scena nella trama e per il messaggio finale di speranza: il cambiamento è possibile, ma richiede l’impegno di tutti.

➤ il premio per il miglior cortometraggio delle Scuole Secondarie di II grado a:

Le cicale, realizzato da un gruppo pluriclasse dell’IIS “Federico Patetta” di Cairo Montenotte (SV)ncon la seguente motivazione:

Perché, con l’uso potente delle parole e delle immagini, ha saputo raccontare la storia dei popoli inquinati che ancora oggi sono in attesa di eco giustizia. Una narrazione intergenerazionale e multi specie che evidenzia lo stretto legame tra l’emergenza globale e le ricadute locali della crisi climatica sui diversi Paesi.

I premi speciali ScuolaPark, offerti da Achab Group, consistenti nella partecipazione a seminari online con un esperto di produzione video, sono stati assegnati da Paola Bernardeschi, Barbara Buffo, e Giorgia Zilla di Achab Group:

➤ per le Scuole Primarie a:

Suonano le foglie – Il Teatro del Bosco, realizzato dalle classi 4^ delle Scuole Primarie San Martino, Padule, Torre Calzolari, Madonna del Ponte – Direzione Didattica Statale 3° Circolo San Martino di Gubbio (PG)

con la seguente motivazione:

Per la delicatezza con cui il film dà voce alla natura attraverso immagini suggestive e poetiche. I bambini protagonisti trasformano il bosco in un magico palcoscenico sonoro, insegnandoci ad ascoltare i “sussurri” della natura con rispetto e meraviglia. La giuria ha apprezzato il ritmo lento del racconto e l’uso creativo del rewind, che invitano a fermarsi e osservare con attenzione il mondo naturale. Il premio celebra non solo la qualità del film, ma anche l’autenticità e l’emozione vissuta dai giovani protagonisti. Un’esperienza preziosa che ricorda come anche noi siamo parte della grande sinfonia della natura.

➤ per le Scuole Secondarie di I grado a:

Spiagge stellari, realizzato da un gruppo pluriclasse dell’IC di via F. Laparelli di Roma

con la seguente motivazione:

Il cortometraggio affronta l’urgenza del degrado costiero attraverso una narrazione fantastica e originale, che promuove la giustizia ecologica e la cooperazione globale. L’opera si distingue per il valore dato alle istituzioni scientifiche (ISPRA) e per un profondo impegno verso l’inclusione e la parità di genere, espresso sia nel linguaggio che nelle scelte artistiche. In un riuscito equilibrio tra partecipazione corale e autoironia, il film mette a nudo le contraddizioni umane, trasformando la riflessione in un appassionato invito alla responsabilità collettiva.

➤ per le Scuole Secondarie di II grado a:

Dietro un click, realizzato dalla classe 5^D del Liceo artistico “P. Gallizio” di Alba (CN)

con la seguente motivazione:

Il cortometraggio si distingue per l’originalità della struttura narrativa, che trasforma una ricerca didattica in un coinvolgente racconto meta-cinematografico. Attraverso il “corto nel corto”, studenti e studentesse sviluppano una profonda consapevolezza critica sul consumo di massa e sulle sue conseguenze. La qualità tecnica di riprese e montaggio dimostra grande maturità espressiva e un’estetica curata e coerente. Particolarmente efficace è l’evoluzione del tema, dal fast fashion fino all’impatto ambientale delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale. L’eccellente sequenza in stop motion arricchisce ulteriormente un’opera completa, capace di unire etica, ecologia e grande padronanza cinematografica.

Nel corso della cerimonia, sono stati proclamati anche i vincitori della terza edizione del Concorso fotografico “Scatti sostenibili”, dedicato a Gaetano Capizzi e promosso dal comitato AvoGreen dell’IIS “Amedeo Avogadro” di Torino in collaborazione con il Festival CinemAmbiente, Arpa Piemonte e la rete delle scuole Eco-attive della Regione Piemonte.

1° classificato

Nicoletta Lacatus, della classe 3C – indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, per la fotografia Il cielo brucia e noi restiamo fermi

Menzioni speciali a:

Loris Padoan e Edoardo Romeo, della classe 3C – indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, per la fotografia L’orizzonte di piombo

Riccardo Patrick Dragos, della classe 3B – indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, per la fotografia Colori di vulcano