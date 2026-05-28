«Alla ricerca della bellezza, il design conquista il Cuneese»

Axel Iberti, oltre che presidente dell’Ente Fiera di Alba, è direttore artistico di Gufram, Memphis Milano e Meritalia, i marchi del gruppo Italian Radical Design. Classe 1979, studi in architettura al Politecnico di Milano, un lungo percorso tra Belgio e Danimarca prima di tornare in Piemonte e diventare uno dei protagonisti del design italiano contemporaneo, amplia subito la conversazione, perché per lui non si tratta solo di una categoria professionale ma di una forma di pensiero. «Il design è una parola che vuol dire tutto e niente. È una filiera che tocca tantissime rotte e direzioni».

Per spiegarlo meglio, Iberti evoca la mostra Dedalus, progetto a cui ha lavorato: «Tutti i designer nascono da un’urgenza, ovvero quella dell’uomo di riconoscersi attraverso disegni e progetti. Poi ci si evolve: i progetti diventano legati al proprio stile, alla propria voglia di esprimersi, di costruire comunità, lavoro. Il design nel termine più ampio coinvolge tutte le sfere, da quelle lavorative a quelle estetiche a quelle economiche. È un processo bellissimo di coinvolgimento delle persone: dai propri istinti di affermazione e riconoscibilità fino al saper fare economia e creare comunità di lavoro. Questa è l’accezione più ampia e più nobile». E poi ce n’è un’altra, quella del quotidiano: «Gli oggetti originali con una forte capacità narrativa».

Sul vintage Iberti ha le idee chiare: «Quello che funzionava ieri funziona ancora oggi. Pensiamo a un oggetto che era già un’icona trenta o quarant’anni fa: oggi continua ad esserlo, forse vale ancora di più perché è fatto meglio». Il tempo, nel design, è una variabile relativa. «Gli oggetti con una riconoscibilità forte, non solo continuano ad avere valore sul mercato secondario, ma permettono a chi li cerca di affermare qualcosa legato al proprio gusto, al proprio stile, alla propria cultura. Dare valore al vintage è anche un’operazione culturale». Iberti sceglie un esempio preciso: la macchina da scrivere Valentine, ideata da Ettore Sottsass per Olivetti: «Senza che ci si batta una sola pagina sopra, ha riacquistato interesse storico e di costume. Era una rivoluzione: siamo abituati al personal computer, ma se pensiamo alla Valentine, con la sua custodia rigida permetteva già di portarsela a passeggio, con quel colore acceso lontanissimo dal grigio tradizionale».

Il discorso scivola naturalmente verso il territorio, perché il Cuneese, non è solo terra di vino e tartufi: «Giorgetto Giugiaro – ricorda – è di Garessio». Non un dettaglio marginale per chi nel 1999 è stato nominato da una giuria di 120 giornalisti ed esperti internazionali come il più grande car designer del secolo. Iberti lo ha incontrato di persona, a gennaio, nell’ambito di Dedalus: «Ha regalato delle chicche legate all’automotive e alla storia del design automobilistico che hanno segnato i tempi e ogni latitudine. E mantiene ancora un legame viscerale con la vallata di Garessio». Poi c’è Dante Giacosa, famiglia originaria di Neive, che ha disegnato la Fiat 500. Oggi esiste il fenomeno della trasformazione del territorio legata all’ospitalità: «Le nostre Langhe, il nostro Roero e le nostre Alpi attraggono sempre più turisti da tutto il mondo. L’hospitality fa sì che ci sia una sensibilità crescente verso l’interior design: pensiamo alle cantine, agli hotel, a tutto un comparto in cui ci sono architetti mirabili che stanno facendo cose strepitose. Esistono imprenditori e committenti straordinari che si stanno prodigando per avere l’eccellenza e il bello. È il progetto».

Il risultato, dice Iberti, è che il design sta diventando un punto cardinale della cultura d’impresa locale: «Dall’artigiano all’industria: da chi ha la bottega nel Saluzzese all’azienda che fa alta gamma da collezione proprio come il gruppo Italian Radical Design, di cui sono design curator, fino alle industrie dell’information technology e della metalmeccanica. Il design nella nostra provincia si afferma come ricerca del bello, del gusto e dello stile. Senza confini, indipendentemente dal settore merceologico».

Sul limite tra design e arte, Iberti ragiona con cautela: «La grande differenza è forse che il design rientra in un’ottica di riproducibilità, mentre l’arte dovrebbe rimanere vincolata all’unicità della produzione. E, per concludere, la Fiera? «Anche progettare eventi e costruire ospitalità sono forme di design. Nel nostro territorio abbiamo enti e realtà con grandi professionisti che le trasformano in esperienze di eccellenza».