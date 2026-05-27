Tutto pronto per la nuova edizione di OFF – Outdoor Free Festival

Pronta al via, venerdì 5 giugno, la terza edizione di OFF – Outdoor Free Festival, l’iniziativa ideata e organizzata dall’Unione Montana Mondolé dedicata alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio attraverso la pratica di attività sportive all’aperto.

L’evento mira ad avvicinare il pubblico allo sport attraverso l’ausilio di figure sportive professionali, con diversi livelli di difficoltà: base, medio ed esperto. Ciò permetterà a tutti – dai neofiti ai professionisti – di vivere l’outdoor nel modo più consono alle proprie capacità e aspettative, testando magari anche nuove discipline: e-bike, mtb, trekking, arrampicata, equitazione, esperienze di volo, yoga e biathlon.

“Elemento fondamentale della rassegna – ha spiegato Giacomo Vinai, Consigliere dell’Unione Montana Mondolé – è l’accessibilità. Tutte le attività saranno gratuite, previa prenotazione, perché crediamo che sia fondamentale permettere a tutti l’approccio allo sport e al benessere. Proporremo inoltre attività specifiche per famiglie con bambini e per persone con disabilità, garantendo divertimento e sicurezza.”

“Un territorio che si muove con un obiettivo comune“: così Giacomo Vinai ha descritto il sentimento che anima i Comuni coinvolti in questo festival diffuso nelle località di Chiusa di Pesio, Frabosa Sottana, Frabosa Soprana, Pianfei, Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì. Il Villaggio sarà allestito nella piazza centrale di Roccaforte Mondovì con attività statiche (gimcana bici, biathlon laser, delta 3D, slack line), area food e spettacoli, mentre il resto delle attività si svilupperà nei territori dei sei Comuni. Tra gli ospiti d’eccezione, nell’area spettacoli, ci sarà Nicolò Guarrera “Pieroad”, che ha percorso 36.000 km e consumato 24 paia di scarpe per completare il giro del mondo a piedi. E ancora: il campione di BMX Alessandro Barbero e Lorenzo Barone, che presenterà la sua avventura attraverso il deserto, l’Atlantico, l’Amazzonia e le Ande.

Tra le attività per agonisti spicca il MUT – Mondolé Experience, presentato in conferenza stampa dall’organizzatore Gabriele Pascon: “Si tratta di una gara che attraversa la storia e la natura del nostro territorio, percorrendo i sentieri della Valle Ellero, con partenza e arrivo a Roccaforte Mondovì. Un percorso nuovo che saprà senz’altro meravigliare i nostri numerosi iscritti.”

“Mi complimento con Giacomo Vinai, con le Amministrazioni coinvolte, con tutti gli organizzatori e le guide che saranno protagoniste di questa rassegna”, ha dichiarato la Presidente dell’ATL del Cuneese, Gabriella Giordano. “Manifestazioni come queste sposano appieno lo spirito di collaborazione e di sinergia territoriale che l’ATL promuove, e aprono le porte a nuovi visitatori, offrendo la possibilità davvero unica di scoprire le nostre bellezze attraverso la pratica di attività sportive nuove e immersive”.