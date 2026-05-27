Tutta l’Unione Montana Valle Grana unita contro il lancio deliberato dei palloncini

Con la firma congiunta delle nuove ordinanze promosse insieme a Plastic Free Onlus da parte di sette Comuni, tutta l’Unione Montana Valle Grana è ora ufficialmente schierata contro il lancio deliberato dei palloncini. Ad aderire all’iniziativa sono stati i Comuni di Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Pradleves e Valgrana, che si aggiungono a Monterosso Grana, Comune dell’Unione che aveva già adottato il provvedimento lo scorso 7 novembre. L’intero ente montano cuneese si presenta così oggi compatto su un tema sempre più centrale nella tutela ambientale.

Si tratta della prima esperienza in Italia di adesione coordinata da parte di un’intera Unione Montana a un’ordinanza contro il rilascio dei palloncini, modello che potrebbe essere replicato anche in altri territori italiani.

Alla firma hanno preso parte i rappresentanti della Giunta dell’Unione Montana Valle Grana: il presidente e sindaco di Bernezzo Lorenzo Bono, la sindaca di Caraglio Paola Falco, il sindaco di Cervasca Enzo Garnerone, il sindaco di Montemale di Cuneo Albino Dao, il sindaco di Pradleves Ivano Giordano e il sindaco di Valgrana Albino Arlotto. Presente anche Giulia Galliano Sacchetto, referente Plastic Free per la Valle Grana.

L’iniziativa è stata sostenuta da Plastic Free Onlus, associazione impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica e nella sensibilizzazione ambientale, che negli ultimi anni ha promosso in tutta Italia campagne e petizioni per vietare il rilascio dei palloncini nell’ambiente.

L’Unione Montana Valle Grana, con sede a Valgrana, riunisce otto Comuni del territorio cuneese e coordina numerosi servizi associati legati ad ambiente, sviluppo montano, tutela del territorio, turismo e protezione civile.

Il provvedimento nasce dalla crescente attenzione verso l’impatto ambientale dei palloncini dispersi nell’ambiente. Secondo numerosi studi internazionali, i frammenti di palloncino rappresentano uno dei rifiuti più pericolosi per fauna marina e avifauna. Una ricerca dell’Università di Wales Swansea ha evidenziato come i frammenti di palloncino costituiscano circa l’80% dei rifiuti rinvenuti negli stomaci delle tartarughe marine analizzate, mentre studi australiani del CSIRO li indicano tra le plastiche con il più alto tasso di mortalità per gli uccelli marini.

“Quella realizzata oggi in Valle Grana è un’iniziativa dal forte valore simbolico ma soprattutto concreto – dichiara Flavia Faccia, referente regionale Piemonte di Plastic Free Onlus – Vedere un’intera Unione Montana unirsi attorno a un obiettivo ambientale comune significa creare una rete territoriale capace di accelerare il cambiamento culturale e normativo. Troppo spesso il lancio dei palloncini viene percepito come un gesto innocuo o poetico, ma tutto ciò che vola in alto prima o poi ricade nell’ambiente trasformandosi in un rifiuto potenzialmente letale per animali terrestri e marini. Oggi in Italia oltre cento Comuni hanno già adottato ordinanze simili grazie anche al lavoro dei volontari Plastic Free. La scelta coordinata dell’intera Unione Montana Valle Grana rappresenta però un segnale ancora più forte e un esempio concreto di collaborazione istituzionale sui temi ambientali”.

Soddisfazione anche da parte del presidente, Lorenzo Bono. “L’Unione Montana Valle Grana ha aderito con entusiasmo alla proposta di Plastic Free Onlus. Si tratta di un gesto soprattutto simbolico, che testimonia la volontà condivisa di tutelare l’ambiente e promuovere una maggiore consapevolezza tra i cittadini. È significativo – dichiara – che tutta la Valle Grana abbia dimostrato questa sensibilità e attenzione verso tematiche ambientali sempre più urgenti. La tutela del nostro territorio passa anche attraverso piccoli gesti quotidiani, capaci però di generare un cambiamento culturale importante. Come amministratori crediamo sia fondamentale dare il buon esempio e costruire insieme una comunità più attenta alla sostenibilità e alla difesa del patrimonio naturale della nostra valle”.

L’ordinanza vieta il rilascio in volo di palloncini e nastri colorati privi di sistemi che ne impediscano la dispersione nell’ambiente e prevede sanzioni amministrative da 25 a 500 euro per i trasgressori.

c.s.