Mondovì Sub: Paolo Frigo a “corrente continua” nel blu di Camerota

Weekend d’oro per l’atleta della Mondovì Sub al Giro d’Italia in apnea di Marina di Camerota: due ori, un argento e tre tuffi da capogiro tra le correnti del Cilento_

MONDOVÌ – La forte corrente marina è riuscita a fermare la corsa – o meglio, la discesa – di Paolo Frigo. L’atleta della Mondovì Sub ha firmato una prestazione da incorniciare a Marina di Camerota (Salerno), in occasione della tappa del Giro d’Italia in apnea. Un weekend da assoluto protagonista che ha fruttato un bottino straordinario: due medaglie d’oro e una d’argento.

L’evento, orchestrato magistralmente dall’Apnea Academy Competition e dall’ASD San Mauro di Napoli (con il prezioso supporto di Capri Freediving e Apnea Sorrento), ha visto tre imbarcazioni schierate al largo in un palcoscenico naturale baciato dal sole e da un blu luminosissimo, ma reso tecnico e complicato dalle condizioni della corrente.

La tre giorni campana è iniziata venerdì con un tuffo di “assaggio” che comunque gli è valso l’oro nell’assetto costante(CWT). Una discesa a -60 metri fondamentale non solo per smaltire le ore di viaggio da Cuneo, ma soprattutto per testare il setup (muta, zavorra), valutare la temperatura dell’acqua (19 gradi) e ritrovare la giusta confidenza con la compensazione. Per Frigo si trattava infatti dei primi veri tuffi profondi della stagione, dopo un lungo inverno passato ad allenarsi in piscina nelle discipline indoor della dinamica e della statica, fatta eccezione per due vacanze di una settimana trasformate in utili occasioni di allenamento nelle profondità di Tenerife e Dahab.

I frutti di questo lavoro di preparazione si sono comunque visti poi nel weekend, quando l’atleta monregalese è stato inserito nella starting list con il tuffo più profondo di giornata sia sabato che domenica.

Nonostante la forte corrente che ha messo a dura prova la gestione psicofisica di tutti i partecipanti, Frigo ha espresso un’apnea splendida e di altissimo livello:

Medaglia d’Oro nell’Assetto Costante Bipinne (CWTB) con una clamorosa discesa a 75 metri. Distanza raggiunta anche dal collega Giurgola che però si è allontanato di più rispetto a Frigo nel tempo d’immersione dichiarato ai giuduci nelle dichiarazioni di gara che creano l’ordine di partenza (dal più profondo al meno profondo).

Medaglia d’Argento nella Free Immersion (FIM) – la disciplina in cui ci si cala e ci si solleva a braccia lungo il cavo – raggiungendo i 71 metri, a 4 metri da Mogavero, primo con 75.

Il valore di questi due podi aumenta sensibilmente se si guarda ai rivali diretti: Frigo in bipinne e free immersion ha gareggiato con atleti del calibro di Antonio Mogavero, al rientro dopo un anno di stop dalla nazionale, e Michele Giurgola, colonna azzurra per tantissimi anni sia nell’indoor che nell’outdoor.

“Gli atleti hanno dimostrato una grandissima capacità di controllo,” fanno sapere dall’organizzazione. “In mare le condizioni non sono mai semplici, e si sa che il mare ha sempre ragione. Ma lo spettacolo è stato totale e siamo riusciti a far tuffare atleti di ogni livello offrendo il massimo della sicurezza, grazie ad un team fantastico di safety ed ufficiali di gara che sono stati al lavoro una settimana intera”.

A differenza dei suoi diretti avversari, il portacolori della Mondovì Sub, vicentino di nascita e monregalese di adozione, non vive in una città di mare. Per allenarsi a certe profondità deve affrontare trasferte impegnative e costi importanti verso le acque della Liguria, del Lago di Garda o verso i mari più caldi durante i mesi invernali. In una disciplina fisica ma anche molto mentale come l’apnea, il talento da solo non basta: va alimentato con disciplina e impegno nel comfort di poterlo fare in sicurezza. L’apnea è una disciplina che non si fa mai da soli e richiede accortezze logistiche e procedurali, oltre che una conoscenza di sé che pian piano matura sin dai primi corsi. È un percorso che richiede quindi introspezione, ma anche condivisione col proprio team.

Frigo rientra in gruppo a Mondovì estremamente soddisfatto e con il morale alle stelle, ma non c’è tempo per cullarsi sugli allori. Il mirino è già puntato sui prossimi impegni ufficiali del calendario federale, da affrontare con la massima fiducia: prima i Campionati Italiani Indoor a Torino, e poi l’attesissimo appuntamento di metà luglio a Riva del Garda per i Campionati Italiani Assoluti Outdoor.

In quelle acque dolci Frigo, veneto di origini, giocherà virtualmente “in casa”: è infatti il vicecampione italiano in carica nel bipinne, nonché campione italiano e detentore del record mondiale in acque dolci nella free immersion con – 81m. Da queste belle premesse stagionali nate nel lucente blu di Camerota, il tentativo di proseguire serenamente il percorso di miglioramento in atto sembra ampiamente alla sua portata.

c.s.