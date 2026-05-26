Doppio trionfo tricolore per l’A.S. Twirling Carrù nell’ultima prova di campionato

Nel weekend a Patti, in Sicilia, si è disputata la terza e ultima prova del Campionato Italiano di Twirling, appuntamento decisivo della stagione che ha visto l’A.S. Twirling Carrù protagonista con risultati di grande prestigio, confermando l’altissimo livello tecnico delle proprie atlete. Grandissime soddisfazioni sono arrivate soprattutto dalle prove individuali della domenica, in una competizione caratterizzata da un livello tecnico elevatissimo.

Nel freestyle junior serie A, Noemi Lasagna ha chiuso la gara con un ottimo 5° posto, confermando anche la 5ª posizione nella classifica finale di campionato in una categoria estremamente competitiva. Le sue performance, sempre molto coinvolgenti ed artisticamente d’effetto, hanno saputo distinguersi per intensità, interpretazione e qualità esecutiva.

Sempre nelle prove individuali, Viola Chiera nel rhythmic twirl ha ottenuto l’11° posto nella prova siciliana, terminando il campionato in 10ª posizione assoluta.

Ottimi risultati nel freestyle senior serie A, dove Sofia Stralla ha conquistato il 2° posto sia nella gara di Patti sia nella classifica finale del campionato italiano, sfiorando il titolo di Campionessa Italiana al termine di una sfida combattutissima fino all’ultima esecuzione. Si è trattato di una prestazione di altissimo livello che consacra l’atleta carrucese tra le assolute protagoniste del panorama nazionale del twirling.

Sul podio anche Giulia Bruno, 3ª in questa ultima prova e 5ª nella graduatoria finale nazionale. L’atleta carrucese è stata protagonista domenica di una performance da brividi, intensa ed emozionante, capace di conquistare il pubblico e confermare tutta la sua crescita tecnica e artistica.

Ottimo anche il risultato del Team Junior serie A, composto da Assunta D’Acri, Alice Filippi, Giorgia Marengo, Marta Voena, Matilde Ornato, Angelica Ravera, Michela Stralla e Noemy Vecchio, che ha conquistato il 2° posto nella gara e il 2° posto finale in campionato. Un gruppo di atlete giovanissime che negli ultimi mesi ha mostrato una crescita straordinaria sia dal punto di vista tecnico sia sotto l’aspetto della maturità in campo, confermando grande determinazione e spirito di squadra.

Apoteosi per il Team Senior serie A formato da Giulia Bruno, Nicole Bonino, Elisa Massari, Matilde Milani, Noemi Lasagna, Silvia Fassio, Sofia Stralla e Viola Chiera, che con una prestazione memorabile ha conquistato il 1° posto a Patti laureandosi Campione d’Italia. Un titolo italiano di grandissimo valore che premia il lavoro, la costanza e la crescita dell’intero gruppo durante tutta la stagione.

Altro enorme motivo d’orgoglio per la società è arrivato dal duo junior composto da Camilla D’Acrì e Noemi Lasagna, che grazie al 2° posto ottenuto nell’ultima prova ha conquistato il titolo di Campione d’Italia di categoria, centrando così un altro importantissimo successo tricolore per l’A.S. Twirling Carrù.

Da sottolineare inoltre la qualificazione al Campionato Mondiale di Sofia Stralla nel freestyle e quella del duo formato da Noemi Lasagna e Camilla D’Acrì, risultati che confermano il valore assoluto delle atlete carrucesi anche a livello internazionale. Il Campionato del Mondo IBTF Freestyle e Rhythmic Twirl 2026 si svolgerà dal 5 al 9 agosto 2026 all’Arena Grand Paris di Tremblay-en-France, alle porte di Parigi.

Nel corso del weekend c’è stato spazio anche per l’esibizione del Team Italia, all’interno del quale l’A.S. Twirling Carrù può vantare ben due atlete titolari (Bruno Giulia e Lasagna Noemi), ulteriore motivo di orgoglio per tutta la società.

La società desidera inoltre ringraziare tutti i tecnici per il lavoro svolto durante l’intera stagione, fatto di impegno quotidiano, professionalità e grande passione, oltre al presidente Maria Elena Occelli, sempre vicina alle atlete e al gruppo in ogni trasferta.

“Torniamo da Patti con emozioni indescrivibili e con la consapevolezza di aver vissuto un campionato di altissimo livello tecnico – commenta il presidente Maria Elena Occelli – I due titoli italiani conquistati rappresentano un traguardo straordinario per la nostra società e premiano il lavoro di anni. Essere presenti anche nel Team Italia con due titolari e conquistare qualificazioni mondiali ci riempie di orgoglio e ci dà ancora più motivazione per il futuro”.

Una trasferta ricca di emozioni e soddisfazioni dunque per il club carrucese, che chiude il campionato con due titoli italiani, importanti podi nazionali e la conferma di essere una delle realtà più competitive del twirling italiano.

c.s.