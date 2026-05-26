Cuneo Volley: l’Under 13 si laurea Campione Regionale 6vs6

Una domenica indimenticabile per l’Under 13 Lab Travel Mercatò Cuneo, che conquista il titolo regionale nel 6vs6 e ottiene la qualificazione alle Finali Nazionali di categoria, in programma dal 4 al 7 giugno tra Rosignano Marittimo e Cecina, in provincia di Livorno.

La Final Four regionale di Savigliano si è aperta con l’attesissima semifinale tra Cuneo e Parella. Fin dai primi scambi il match si è rivelato intenso ed equilibrato. Il primo set ha visto i cuneesi imporsi 25-23 al termine di un serrato punto a punto. Anche il secondo parziale ha seguito lo stesso copione, con i biancoblù capaci di portarsi sul 2-0 grazie a un combattutissimo finale ai vantaggi. Nel terzo set Parella ha provato a riaprire la partita, volando avanti 20-14, ma i ragazzi di coach Marino e Porello hanno reagito con grande carattere, qualità tecnica e spirito di squadra. Punto dopo punto Cuneo ha completato una straordinaria rimonta, chiudendo il set 27-25 e conquistando così la vittoria per 3-0 e l’accesso alla finale regionale.

Nel primo pomeriggio, sempre al Palazzetto di Savigliano, è andata in scena la finale regionale contro il BTM Chisola Volley. Una sfida che riportava alla mente l’ultima giornata del girone regionale, quando le due squadre avevano dato vita a una lunghissima battaglia conclusa al tie-break in favore di Chisola. In finale, però, la storia è stata ben diversa. I biancoblù sono scesi in campo con grande determinazione, imponendo fin da subito il proprio ritmo e il proprio gioco, senza concedere spazio agli avversari. Il primo set si è chiuso sul 25-18, stesso punteggio con cui Cuneo ha conquistato anche il secondo parziale, avvicinandosi sempre di più al titolo regionale. Nel terzo set, trascinati dall’entusiasmo e dalla consapevolezza dei propri mezzi, i cuneesi hanno completato l’opera con un netto 25-16, conquistando il titolo regionale e staccando il pass per le Finali Nazionali di categoria.

Al termine di una giornata indimenticabile, culminata con la conquista del titolo regionale e della qualificazione alle finali nazionali, coach Andrea Marino ha espresso tutta la sua soddisfazione per il percorso della squadra:

«Campioni regionali: non poteva concludersi in modo migliore questa giornata, che ci ha regalato anche la possibilità di andare a disputare le finali nazionali. Tutti i sacrifici fatti durante la stagione e negli allenamenti sono stati ripagati, e i ragazzi meritavano questo epilogo. Abbiamo affrontato semifinale e finale con grande spirito agonistico, oltre che con un ottimo livello tecnico e tattico, superando entrambe le squadre con pieno merito. Sono orgoglioso del percorso che i ragazzi hanno affrontato durante questa stagione: non hanno mai mollato e, aiutandosi l’uno con l’altro, hanno superato ogni difficoltà. Questo risultato è merito di tutti, dal primo all’ultimo: dei ragazzi, di Mario Porello e di Mario Barbiero, che non mi hanno mai lasciato solo. Abbiamo fatto qualcosa di incredibile e dobbiamo essere tutti fieri di questo traguardo. Adesso è giusto festeggiare, ma presto torneremo in palestra per prepararci al meglio alle finali nazionali di inizio giugno in Toscana, senza porci limiti, continuando a sognare in grande e dando il massimo, consapevoli dei nostri mezzi e del fatto che possiamo fare bene. Un ultimo grazie va a tutti i genitori e a chi è venuto a tifare per noi, rendendo questa giornata ancora più speciale. Grazie di cuore».

Al termine della Final Four anche Alessandro Sina e Filippo Valente, portavoce della squadra, hanno commentato con entusiasmo il percorso della squadra, sottolineando la forza del gruppo e la determinazione dimostrata durante tutta la competizione:

«Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto ieri. Al mattino abbiamo affrontato una rivale storica come il Volley Parella Torino, mentre nel pomeriggio abbiamo chiuso questa Final Four con un netto 3-0 contro il Chisola Volley. È stato un percorso intenso, in cui non sono mancate le difficoltà, ma grazie all’unione del gruppo e alla determinazione di non arrenderci mai siamo riusciti a conquistare questo importante titolo regionale. Ora ci aspettano le finali nazionali in Toscana: siamo consapevoli del valore delle squadre che affronteremo, ma anche convinti di poter fare un grande percorso e ottenere un ottimo risultato».

Anche il direttore tecnico del settore giovanile Mario Barbiero ha voluto esprimere la propria soddisfazione per il traguardo raggiunto dal gruppo Under 13, sottolineando il valore del lavoro svolto durante tutta la stagione:

« Ieri, a Savigliano, nella Final Four regionale Under 13 6vs6, è arrivata un’altra grande soddisfazione per il Cuneo Volley. Abbiamo conquistato il titolo regionale con i più piccoli, ovvero con il futuro della nostra società, e questo per noi è motivo di enorme orgoglio, anche perché si tratta di un gruppo competitivo che ha meritato sia il titolo regionale sia l’accesso alle finali nazionali. Sono estremamente soddisfatto del percorso che questi ragazzi hanno compiuto e credo che davanti a loro ci sia un futuro molto promettente. Nella prossima stagione questa squadra avrà la possibilità di disputare il campionato Under 14, un’altra competizione nazionale importante, e cercheremo di migliorarci ancora, lavorando per rendere il gruppo sempre più competitivo. La società è estremamente soddisfatta del lavoro svolto e del percorso intrapreso. Faccio i complimenti a tutti e ora aspettiamo con entusiasmo le finali nazionali».

Con il titolo regionale ormai nelle mani, i ragazzi di coach Marino e Porello si preparano ad affrontare le sfide della fase nazionale del campionato Under 13, che si disputerà dal 4 al 7 giugno tra Rosignano Marittimo e Cecina (LI). Nel girone della “Fase di Qualificazione”, i biancoblù se la vedranno con Allianz Diavoli Rosa, prima classificata della Lombardia, KK Volley Roma, prima del Lazio, e la seconda classificata della “Fase Spareggio”.

Semifinale

Volley Parella Torino – Lab Travel Mercatò Cuneo

0-3 (23-25/24-26/25-27)

Lab Travel Mercatò Cuneo: Baudena, Camperi, Gastaldi, Luciano, Maffei, Marchisio, Porello, Silumbra, Sina, Smedile, Valente, Valinotto.

I All.: Andrea Marino

II All.: Mario Barbiero

II All: Mario Porello

Finale

BTM Chisola Volley – Lab Travel Mercatò Cuneo

0-3 (18-25/18-25/16-25)

Lab Travel Mercatò Cuneo: Baudena, Camperi, Gastaldi, Luciano, Maffei, Marchisio, Porello, Silumbra, Sina, Smedile, Valente, Valinotto.

I All.: Andrea Marino

II All.: Mario Barbiero

II All: Mario Porello