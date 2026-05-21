PietraTec 2026: a Bagnolo Piemonte inaugurata la nuova visione della pietra tra tradizione, innovazione e territorio (FOTO E VIDEO)

Bagnolo Piemonte ha accolto questa mattina l’inaugurazione ufficiale di PietraTec 2026, la manifestazione dedicata al mondo della pietra, dell’estrazione e delle lavorazioni del comparto lapideo che punta a diventare un punto di riferimento tecnico e professionale per il settore a livello regionale e nazionale.

L’evento, giunto alla seconda edizione ì e inserito nella storica Fiera della Pietra, ha visto la partecipazione di numerose autorità istituzionali, rappresentanti delle associazioni di categoria, professionisti, imprese, sponsor e cittadini. Nutrita la rappresentanza della Regione Piemonte, con la presenza del vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia e diversi consiglieri.

Nel corso dell’apertura sono stati rivolti ringraziamenti al Comune di Bagnolo Piemonte, al sindaco Roberto Baldi, all’Unione Cavatori, all’Associazione Mineraria, al Bacino Minerario Leonardo da Vinci, a Confartigianato Piemonte, Confartigianato Cuneo, Confapi Cuneo e a tutte le realtà che hanno sostenuto il progetto.

Un ruolo fondamentale è stato riconosciuto anche agli sponsor dell’iniziativa — Picotto Group, Mapei, CGT, Gervasi, BeneBanca, Elo Digital Office, Massucco T e Xiber— oltre agli espositori e ai professionisti che hanno scelto di credere nella crescita della manifestazione. Particolare riconoscenza è stata espressa verso Silvia Saltalamacchia di Eventful, il direttivo dell’APS Pro Loco Bagnolo Piemonte e tutti i volontari coinvolti nell’organizzazione.

«PietraTec è un progetto nato due anni fa e pensato con una visione di lungo periodo. Costruire una nuova fiera richiede tempo, capacità di adattamento e volontà di migliorarsi continuamente. L’obiettivo è guardare lontano e valorizzare sempre di più il mondo della pietra e il nostro territorio», è stato sottolineato dal sindaco Baldi durante l’inaugurazione.

La scelta di sviluppare la manifestazione con formula biennale rappresenta infatti una strategia precisa: consolidare l’evento a Bagnolo Piemonte e, parallelamente, portare nei prossimi anni convegni, cultura della pietra e promozione del comparto anche nei principali capoluoghi italiani.

Grande attenzione è stata riservata anche al coinvolgimento delle scuole e dei giovani, con la presenza degli studenti di tutte le età e la programmazione di incontri e convegni dedicati anche agli ordini professionali.

Numerosi gli interventi istituzionali che hanno evidenziato il valore economico, culturale e identitario del settore lapideo per il territorio. È emersa con forza la volontà condivisa di lavorare in sinergia tra amministrazioni, associazioni e imprese per sostenere il tessuto produttivo locale.

«La pietra rappresenta una peculiarità fondamentale di Bagnolo Piemonte e di tutto il territorio circostante. Non è soltanto un’attività economica, ma una parte della nostra identità e della nostra storia», è stato ribadito nel corso degli interventi dai protagonisti intervenuti alla cerimonia.

L’edizione 2026 di PietraTec punta a distinguersi per il taglio sempre più tecnico e professionale dell’evento, con l’obiettivo di coinvolgere operatori del settore, architetti, progettisti e professionisti provenienti anche da fuori provincia e fuori regione.

Durante la mattinata è stato inoltre sottolineato il ruolo centrale delle attività produttive e commerciali per la vita dei piccoli comuni montani, così come l’importanza di mantenere vive le tradizioni agricole e artigianali che caratterizzano il territorio.

La manifestazione che proseguirà sino al 24 maggio si caratterizza per esposizioni, incontri, convegni e momenti di approfondimento dedicati al comparto lapideo e alle eccellenze locali.