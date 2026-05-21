Klass GP 125 – Buoni risultati in Francia per il buschese Marco Lovera

Nello week end del 16-17 maggio si è svolta in Francia, sul circuito “Paul Ricard” di Le Castellet, la manifestazione Klass GP. Sulla pista francese era presente anche il buschese Marco Lovera, impegnato nella classe 125 GP, in sella ad una Honda RS 125 da Gran Premio messagli a disposizione dalla Concessionaria saviglianese Marino Moto.

Qualificatosi con l’ottavo tempo tra le 125, classe che vedeva al via ben venticinque partenti, Lovera si è piazzato undicesimo nella gara disputata al sabato e decimo in quella della domenica.

“E’ sempre bello tornare al Paul Ricard, che presenta un’organizzazione al top, grazie al Moto Club Klass GP ed a Jerome Krebs – ha riferito Marco Lovera -. Ho gareggiato insieme a piloti quotati, nella mia categoria vi era infatti pure l’ex campione del mondo della classe 125 Arnaud Vincent, mi sono divertito ed ho battagliato a lungo con Lulu#19 Pahedra Theffo, una ragazza che va veramente forte!”

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