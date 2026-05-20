Impollinazione industriale per agricoltura sostenibile

Conoscevano bene il settore dell’allevamento di api per l’apicoltura e l’agricoltura produttiva, ma il mercato domandava qualcosa di nuovo, più efficiente, soprattutto per le colture in serra. Tutto è iniziato nel 2019 a Lucca, con il tentativo di allevare le prime colonie di bombi terrestri, l’insetto impollinatore più importante per le serre di pomodori del mondo. Il mercato globale di questi insetti è in mano ad appena cinque aziende – un oligopolio di fatto – e in Italia nessuno è in prima linea. Quando un’azienda agricola siciliana ha bisogno di impollinare i pomodori in serra normalmente si affida ad arnie di bombi provenienti dal Nord Europa. Ci vogliono giorni di viaggio. In quel periodo le colonie chiuse senza sfogo possono ammalarsi, le feci si accumulano, le performance crollano. I fondatori di Agrotev sono tre. Il Ceo Gaetano De Felice viene dall’ingegneria dei processi industriali, con un passato nella grande distribuzione, logistica e innovazione tecnologica per le imprese. Giada Papucci è la Coo nonché Insect Specialist: è la custode del know-how biologico proprietario, che va dalla genetica, formulazione dello sciroppo Linfa, protocolli di produzione, qualità di colonia. È il pilastro tecnico-biologico dell’azienda. Manar Hassouni è la Cto. È lei che presidia l’Ai (il sistema Sensus) e

l’ad­ditive manufacturing dei com­po­nenti 3D dell’arnia proprietaria. Insieme hanno costruito, in sei anni, un modello che oggi controlla il 100% del ciclo riproduttivo di super-impollinatori: i bombi. Curano la regina, la colonia adulta, passando per la fecondazione semi-arti­ficiale e la selezione genetica di linee d’élite. Il vantaggio competitivo si gioca su tre fronti. Il primo è il prodotto fisico, Arnhia: una nuova arnia in cartone kraft con componenti interni in Pla biodegradabile – la plastica è ridotta del 95% e quella residua è compostabile –. Chiave il design brevettato che separa fisicamente la zona delle feci dal resto della colonia. Il secondo è la nutrizione: l’azienda autoproduce sia lo sciroppo zuccherino, con una ricetta proprietaria, sia il polline, allevando in parallelo le proprie api e raccogliendo il polline con trappole di disegno proprio. Una piccola economia circolare a chilometro zero che azzera il rischio di patologie veicolate da forniture esterne. Il terzo è il servizio di prossimità: niente viaggi di un mese, niente colonie stressate, niente performance compromesse. I numeri parlano. Un’arnia tradizionale di bombi dura 3-5 settimane, mentre Arnhia assicura 4-6 settimane, con un incremento del 30% sul tempo di foraggiamento e del 20% sul raggio di volo. In una finestra di impollinazione che dura appena venti giorni, questa differenza ha conseguenze dirette sulla qualità del frutto. A Lucca, in un test su 250 metri quadrati, in una serra con i bombi Agrotev la resa di pomodori è stata di 1.200 euro per ettaro; nettamente superiore rispetto allo standard. Il costo di produzione di un’arnia si aggira sui 10 euro, il prezzo di vendita oscilla tra 30 e 80 euro. Il margine c’è, e ci sta tutto. La sfida vera, ora, è scalare. Il primo stabilimento industriale aprirà entro giugno in provincia di Lucca. Il secondo, in Sicilia, è già partito con nuovi investitori. Il terzo nascerà in Piemonte in collaborazione con Agrion. La complessità sta nei numeri: in cento metri quadrati di vertical farm si producono ventimila colonie all’anno, con una sola stanza che ne ospita fino a cinquemila in contemporanea. Controllarle a occhio umano è impossibile. Da qui il progetto su cui si è appena aperto un bando: droni d’interno che, scaffale dopo scaffale, scattano fotografie, riconoscono via computer vision lo stato di salute di ogni arnia e segnalano quali sono pronte per la vendita. Una vertical farm che si controlla volando, in una nicchia in cui il valore dell’impollinazione arriva a triplicare quello dei frutti. Agrotev non aspira a essere solo un nuovo operatore del settore ma a inaugurare una nuova categoria di fornitori che possono fornire colonie certificate con filiera chiusa capaci di abbattere i rischi di patologie fino al 20%. Come sottolinea De Felice “il principio industriale è eliminare le variabili che degradano la colonia”.