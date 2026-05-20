Il futuro dell’agrifood parte da Cuneo con la seconda edizione dell’Investor Day de LaGemma Venture

Dall’agricoltura di precisione ai biomateriali, dall’economia circolare all’intelligenza artificiale, cresce in Italia una nuova generazione di startup capace di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità e impatto concreto sui territori e sulle filiere produttive. È quanto è emerso, mercoledì 20 maggio a Cuneo presso il Complesso Monumentale di San Francesco sul palco della seconda edizione dell’Investor Day de LaGemma Venture, che ha visto come protagoniste 13 startup provenienti da tutta Italia che a una platea di 300 investitori, aziende e istituzioni hanno raccontato il proprio modello di impresa, i risultati raggiunti e le prospettive di crescita.

L’evento segna la conclusione del programma AGRIFOOD25, un percorso di formazione intensiva e mentoring strategico avviato a gennaio 2026 in collaborazione con SocialFare, in cui LaGemma Venture ha investito 2,5 milioni di euro in 13 startup capaci di generare un impatto ambientale, sociale, ed economico rispondendo a una di queste sfide: agricoltura, alimentazione, biodiversità, soluzioni biodegradabili. Le startup hanno potuto beneficiare della rete di esperti, imprenditori, partner aziendali e istituzionali di LaGemma Venture, professionisti che rappresentano un’eccellenza nel panorama italiano ed europeo.

Novità di questa edizione: il podio dell’innovazione. I partecipanti all’evento in presenza e in streaming hanno potuto dare un voto da 1 a 10 all’innovazione proposta dalle startup. Sul podio di questa edizione che premia le startup con ore di consulenza dedicata troviamo: Human Maple (primo classificato), Coffeefrom (secondo classificato), Coccola (terzo classificato).

“Cuneo si conferma polo emergente dell’innovazione agrifood e l’interesse crescente verso l’Investor Day ne è la conferma. Dal 2024 a oggi LaGemma Venture ha investito 4,2 milioni di euro (1,7 milioni di euro il primo anno e 2,5 milioni di euro il secondo) in 25 startup ad alto potenziale. Molte realtà sono cresciute concludendo importanti round di investimento, come PlantVoice o Alkelux, altre stanno crescendo ampliando i propri stabilimenti o linee di produzione. I risultati raggiunti testimoniano la forza di un modello che parte dal locale per generare valore a livello nazionale. Momenti come l’Investor Day rappresentano un’opportunità per le nostre startup per raccogliere capitali e creare nuove collaborazioni con aziende e realtà istituzionali. – afferma Enrico Collidà, Presidente di LaGemma Venture.

Call4Future AGRIFOOD26

L’evento, si è concluso con il lancio della nuova Call4Future AGRIFOOD26, presentata

da Wilma Tesio – Direttrice de LaGemma Venture. La call si rivolge a startup italiane in fase seed e pre-seed, con soluzioni già validate, capaci di coniugare innovazione tecnologica e impatto positivo. Alle startup selezionate sarà offerto un programma intensivo di accelerazione di 4 mesi e mezzo, con mentoring, formazione e supporto personalizzato, oltre a un investimento fino a 175 mila euro in equity (tra l’8% e il 16% del capitale sociale).

“Con questa terza edizione, rinnoviamo il nostro impegno a sostegno dell’Agrifood, un ambito che rappresenta un’eccellenza del nostro territorio e su cui abbiamo rilevato un forte bisogno di innovazione. La novità di quest’anno è rappresentata dalle sfide: agricoltura, alimentazione e benessere. Agricoltura e alimentazione sono sfide aperte dalla prima edizione ma ampliano il proprio raggio di azione. Cerchiamo soluzioni per una agricoltura che guarda al futuro senza dimenticare la responsabilità che ha nel presente, per questo la sfida si allarga al verde pubblico per cercare innovazioni capaci di ripensare le nostre città e renderle più vivibili. La sfida dell’alimentazione si estende a tutta la filiera, con una attenzione alla qualità della vita e all’educazione a scelte di consumo consapevoli. La nuova sfida, benessere alimentare, mette al centro il modo in cui viviamo e ci prendiamo cura di noi stessi e di chi ci circonda, cercando soluzioni capaci di migliorare la salute di persone e animali” – conclude Wilma Tesio, Direttrice di LaGemma Venture.

Le candidature resteranno aperte fino al 20 settembre su: www.lagemmaventure.it

LE GEMME DELL’AGRIFOOD25:

Altered Materials (Piemonte | Torino): la startup ha sviluppato una tecnologia brevettata di nano-incapsulamento biodegradabile che riduce sprechi e impatto ambientale. Accessibile e compatibile con le pratiche agricole, offre risparmi concreti agli agricoltori e un modello B2B scalabile per il settore agrochimico.

Scopri di più su: https://www.lagemmaventure.it/gemma/altered-materials/

Nabu (Piemonte, Torino): la startup sviluppa soluzioni tecnologiche per l’agricoltura di precisione – integrando sensori IoT, analisi dei dati e intelligenza artificiale. La piattaforma sviluppata mira a ottimizzare la gestione di acqua ed energia, aumentare la produttività e favorire la sostenibilità ambientale.

Scopri di più su: https://www.lagemmaventure.it/gemma/nabu/

Aspidia (Lombardia, Milano): startup biotech impegnata nel risanamento delle acque contaminate attraverso due soluzioni complementari: TriClean, un sistema che combina tecniche chimico-fisiche e di assorbimento per rimuovere oltre il 99% dei PFAS e altre sostanze tossiche; e un approccio di biorisanamento enzimatico, basato su enzimi capaci di degradare i PFAS in composti non tossici.

Scopri di più su: https://www.lagemmaventure.it/gemma/aspidia/

Eden (Toscana | Cecina): la startup ha sviluppato eBacco, una trattrice multifunzione per l’agricoltura compatta e completamente elettrica. Silenziosa, versatile e connessa, integra tecnologia 4.0 per ottimizzare risorse e processi, adattandosi a contesti rurali, vitivinicoli, urbani e forestali.

Scopri di più su: https://www.lagemmaventure.it/gemma/eden/

Agrotev (Toscana | Bagni di Lucca): startup che sviluppa soluzioni integrate per la tutela degli insetti impollinatori, con allevamenti verticali e arnie brevettate plastic-free supportate da piattaforme AI per il monitoraggio e la gestione intelligente.

Scopri di più su: https://www.lagemmaventure.it/gemma/agrotev/

Sodamore. (Lombardia | Milano): startup che, dal nome al prodotto, vuole diffondere un messaggio di amore verso sé stessi attraverso la produzione e distribuzione di bevande analcoliche e dealcolate, puntando ad affermarsi come unico player italiano con un portafoglio completo di proposte no/low-alcol.

Scopri di più su: https://www.lagemmaventure.it/gemma/sodamore/

Natural Smarter Pulse (Trentino Alto Adige | Bolzano): startup biotech che sviluppa alternative vegetali a carne, formaggi e uova tramite fermentazione innovativa. Con un approccio scientifico e AI-driven, punta a creare prodotti plant-based con etichetta corta, pulita e allergen-free, collaborando con centri di ricerca internazionali.

Scopri di più su: https://www.lagemmaventure.it/gemma/natural-smarter-pulse/

Suitefood (Lombardia | Milano): startup food-tech che ha sviluppato un prodotto sostitutivo dello zucchero a base di polvere di cocco capace di rimuovere l’amaro dalle bevande, riducendo l’apporto eccessivo di zuccheri.

Scopri di più su: https://www.lagemmaventure.it/gemma/suitefood-coccola/

Zero Impack (Lombardia | Milano): startup benefit che promuove l’economia circolare nel settore F&B, sostituendo il monouso con packaging riutilizzabile, digitalizzato, con tracciabilità avanzata e dashboard ESG.

Scopri di più su: https://www.lagemmaventure.it/gemma/zero-impack/

Alkelux (Sardegna | Sassari): la startup ha sviluppato una tecnologia brevettata per ridurre gli imballaggi, attraverso una soluzione ottenuta dagli scarti di lavorazione della liquirizia, biodegradabile e con proprietà antimicrobiche.

Scopri di più su: https://www.lagemmaventure.it/gemma/alkelux/

Human Maple (Emilia Romagna | Modena): startup che raccoglie e valorizza i mozziconi di sigaretta, trasformandoli in acetato di cellulosa riutilizzabile per prodotti come imbottiture e accessori. Con la campagna “RICICCAMI” promuove comportamenti responsabili e punta a lanciare giubbotti invernali riciclati entro il 2026.

Scopri di più su: https://www.lagemmaventure.it/gemma/human-maple/

Artificialis (Piemonte | Alba): startup specializzata in AI Reputation Management, con una piattaforma che monitora e corregge come le AI generative rappresentano aziende, prodotti e pratiche agricole. Grazie ad algoritmi proprietari e a un “Dicto Score”, aiuta i brand a individuare bias, errori e rischi reputazionali.

Scopri di più su: https://www.lagemmaventure.it/gemma/artificialis/

Cofeefrom (Lombardia | Milano): startup a vocazione sociale che, attraverso un processo brevettato e a partnership industriali, trasforma i fondi di caffè in materiali bio-based adatti a diversi settori, dall’automotive ai casalinghi. Un’alternativa ecocompatibile alle plastiche tradizionali che mantiene elevate prestazioni tecniche e qualità estetica

Scopri di più su: https://www.lagemmaventure.it/gemma/coffeefrom/