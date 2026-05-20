Dolcezza bioattiva evoluta senza eccessi percettivi

C’è un’industria, quella dei dolcificanti, che da decenni gioca tutta la sua partita su un solo terreno: amplificare la percezione del dolce. La stevia è circa trecento volte più dolce dello zucchero, il monk fruit arriva a quattrocento. Tutti i prodotti sul mercato lavorano sullo stesso recettore della lingua, spingendo sempre più in alto la soglia della dolcezza, con quel che ne consegue, dal punto di vista della salute e della dipendenza dal gusto. La startup SuiteFood ha deciso di cambiare le regole del gioco. E lo ha fatto partendo da un ingrediente che nessuno, fino ad oggi, aveva mai pensato di usare in questo modo: il cocco. Il progetto nasce nel 2020 dalla mente di Emmanuela Alesiani, futurista specializzata in anticipazione strategica nel food and beverage. L’obiettivo iniziale non era creare un dolcificante, ma occupare uno spazio bianco con un prodotto alimentare nutrizionalmente superiore ai concorrenti. Dalla ricerca è emerso qualcosa di inaspettato: i componenti bioattivi del cocco riducono l’amaro. Non aggiungono dolcezza, la liberano, perché tolgono di mezzo ciò che la maschera. Da quella scoperta è nato un brevetto, depositato come Pct (Patent Cooperation Treaty) internazionale nel 2026, che tutela non un ingrediente ma una funzionalità: l’armonizzazione del gusto dei polifenoli attraverso una formula naturale a base di cocco. Si chiama Coccola. Un nome già registrato per quello che a tutti gli effetti è un nuovo ingrediente da dispensa – collocato accanto a farina, zucchero e burro –, non in concorrenza con loro.

Coccola è quello che Alesiani definisce un functional sweetener: un dolcificante che a differenza dei chimici tradizionali, che lavorano solo sulla percezione del dolce e sono nutrizionalmente vuoti, porta con sé asset funzionali: – una matrice naturale ricca di com­ponenti bioattivi e proprietà

nutrizionali che giustificano la categoria.

«Si scioglie nel caffè, nel tè, nelle bevande, negli yogurt, negli impasti da forno», spiega Emmanuela. «Funziona in ogni luogo vi sia un’amarezza da stemperare: dai cibi a base di Moringa al cacao, dalle acque arricchite con elettroliti ai mascheranti per farmaci». Il claim sintetizza la filosofia: «Gently Sweet». La validazione è già arrivata su due fronti. Da un lato la scienza: uno studio condotto da Thimus – società leader nel settore delle neuroscienze applicate

e della biometria, specializzata nell’analizzare i processi decisionali dei consumatori e le real-life experiences – condotto alla cieca, ha messo a confronto un caffè dolcificato con Coccola contro lo stesso caffè dolcificato con un mix di stevia ed eritritolo. La preferenza è andata in modo netto al primo, perché la riduzione dell’amaro restituisce al caffè un profilo più rotondo e bevibile. Dall’altro lato il riconoscimento istituzionale: Coccola è stata inserita quest’anno tra le cento eccellenze italiane premiate alla Camera dei Deputati, ha vinto i World Food Innovation Awards 2025 e 2026 e il World Coffee Innovation Award 2025. Sul mercato, il debutto è già avvenuto con un test in cinquanta punti vendita Carrefour e in altrettante farmacie del network My Pharma. Il riscontro ha permesso di industrializzare la produzione e di affinare la solubilità del prodotto, indispensabile per il lancio su larga scala. «Il piano internazionale parte ora, in parallelo, su tre mercati: Italia, Regno Unito e Germania», conferma Alesiani. E mentre il consumer compra Coccola dallo scaffale, sul fronte business-to-business si muove la partita più ambiziosa: SuiteFood si propone come partner tecnologico delle grandi industrie dolciarie e delle bevande nella sugar reduction e nella creazione di alimenti funzionali, e ha già chiuso lettere di intenti con gruppi italiani e stranieri che stanno sperimentando la formula nelle proprie linee. Un capitolo a parte è la nutraceutica, dove un accordo di distribuzione per il mercato italiano è già firmato e la presenza a Vitafoods porterà il brevetto sotto gli occhi del settore farmaceutico. L’invenzione è italiana, la produzione europea, l’orizzonte globale. Come è stato per il cacao, per il caffè, per il cioccolato.