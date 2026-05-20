Bevande analcoliche per consumo consapevole

Tutto è cominciato davanti a uno scaffale. Cinque amici, ciascuno con la propria storia ma accomunati da un’intuizione semplice: tra le bottiglie colorate dei supermercati non c’era nulla che li convincesse. Né il gusto, né il packaging, né il racconto. Era il 2023 quando l’idea ha preso

forma nella testa di Giovanni Rastrelli, Luca Argentero, Francesca Ar­gentero, Michele Corino ed Emanuele Boero. Un anno dopo, nell’ottobre 2024, la prima bottiglia di Sodamore è arrivata sul mercato.

Sodamore non è soltanto un marchio di bevande analcoliche: aspira a diventare il primo marchio italiano di prodotti senza alcol. Tre sodati, due birre e un vino bianco, tutti rigorosamente senza zuccheri raffinati, con quattro o cinque ingredienti naturali e – in prospettiva – certificati vegani. “Solo ciò che serve davvero: pochi elementi selezionati con cura”,

scherza Giovanni, fondatore e am­­ministratore, che al tavolo porta otto anni passati a costruire Edit, il polo torinese di ristorazione con birrificio artigianale annesso.

La genesi del progetto intreccia un’esigenza pratica e una riflessione più profonda. Da una parte il vuoto di offerta: chi non vuole bere alcol si ritrova a scegliere tra bevande zuccherate e imitazioni senza alcol prive di identità, tra gin analcolici e versioni depotenziate di qualcos’altro. Dall’altra, una consapevolezza condivisa. «Siamo un gruppo di amici tra i 35 e i 48 anni arrivati all’idea che se c’è un senso da dare alla vita, quel senso è l’amore», racconta Giovanni. «E in un momento storico come questo, diffonderlo è quanto mai necessario».

Da qui il nome, il claim e tutta l’architettura del marchio. Sodamore – dove “soda” è una delle parole italiane più riconoscibili all’estero, con un occhio già puntato all’espansione internazionale – rovescia il paradigma culturale del­l’alcolico. «Chi non beve a un aperitivo viene ancora percepito come lo sfigato di turno. Noi diciamo il contrario: sei figo se scegli di non bere, perché ti stai prendendo cura di te stesso. Non esiste amore per gli altri senza amore per sé». Anche le bottiglie contribuiscono al messaggio: una delle etichette è volutamente bianca, pensata perché chi la compra possa scriverci sopra.

La gamma è stata disegnata con metodo. Le tre sodate – The Original Love (sambuco, camomilla, litchi, rabarbaro, mirtillo, succo d’uva), Cola Spark (cola, ginseng, sciroppo di dattero) e Summer Crush (limone, mango, salvia, sciroppo di dattero) – nascono in Calabria, da uno storico produttore che lavora da ottant’anni e sforna ottanta milioni di pezzi all’anno, quasi tutti private label di alta qualità. Le due birre, una lager bionda e una amber rossa, arrivano dalla Polonia, dove il know‑how sugli analcolici precede di anni quello italiano. Il vino, un Cabernet Franc vinificato in bianco, si fa in Germania con tecnologia di filtrazione a membrana. Nel cassetto c’è già la ricetta di un amaro senza alcol e senza zuccheri raffinati.

Il 2025 è stato l’anno del consolidamento. Sodamore è oggi distribuita da Eataly, Signorvino, Antico Vinaio e Poke House e sta entrando in Autogrill e negli Enilive, mentre una rete capillare di distributori territoriali accompagna l’espansione nell’horeca. La shelf life lunga (24 mesi per i sodati, 30 per il vino) e l’assenza di catena del freddo aprono scenari interessanti: dal TikTok Shop – precluso agli alcolici – ai festival, fino alla mobilità. La rotta è tracciata: un nuovo aumento di capitale per amplificare il messaggio, poi la grande distribuzione e, all’orizzonte, i mercati esteri. Perché l’amore, a quanto pare, si beve. E si esporta.