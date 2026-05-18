Promozione C – Playout: festa Villafranca, il Narzole retrocede in Prima Categoria

È stata una domenica di gioie e dolori, quella vissuta a Villafranca Piemonte.

Gioia, come quella stampata sul volto del Villafranca, vittorioso nel playout contro il Narzole, grazie alle reti di Montemurro e Campra. Dolore, come quello affrontato dai narzolesi, che, nonostante una buona prova, retrocedono in Prima Categoria, non riuscendo a portare a termine una rimonta comunque significativa dopo un’amara prima parte di stagione.

“Si chiude un capitolo difficile. Il verdetto del campo ha sancito la retrocessione in Prima Categoria e dobbiamo accettarlo con umiltà e autocritica. Non è il traguardo che volevamo, ma è il punto da cui abbiamo il dovere di ripartire. Cadere fa parte dello sport, rialzarsi fa parte della nostra storia” – si legge sui social del club narzolese.