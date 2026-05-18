Giuseppe Bori è il nuovo Presidente dell’Ente Manifestazioni Savigliano: “Per una Fondazione più aperta e inclusiva” (FOTO e VIDEO)

Nella mattinata di oggi (18 maggio), presso il Ridotto del Teatro Milanollo, la Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano ha svelato il suo nuovo Presidente: è Giuseppe Bori, consulente finanziario classe 1989.

Saviglianese d’oc e rappresentante del Comune di Savigliano, è stato nominato ai vertici dell’ente per il quadriennio 2026-29 dal Consiglio di Amministrazione, anch’esso rinnovato dall’Assemblea dei Soci: al suo fianco due confermati, il vicepresidente Andrea Ingaramo (Confagricoltura Provincia di Cuneo) e il Consigliere Giulio Giletta (Confcommercio Savigliano), e le novità Valerio Maccagno (Confartigianato Provincia di Cuneo) e Floriano Luciano (Consorzio Agrario Province del Nord-Ovest).

“Lo dico da saviglianese: avere la possibilità di ricoprire questa carica mi ricopre d’orgoglio e mi fa riflettere sugli oneri e gli onori che ne comporteranno. – ha commentato il neo presidente – Raccolgo un’eredità importante che ha lasciato delle eccellenze come il Mag, Quintessenza e la Festa del Pane, una serie di eventi di grande valore. Dovremo lavorere in un’ottica di continuità, portando la nostra dose di innovazione e senza snaturare l’anima di queste manifestazioni. Punteremo a portare nuovi eventi e progetti, valorizzando le primizie di Savigliano, cioè il centro città, un salottino meraviglioso da sfruttare alla perfezione, e l’area fieristica. Un tema fondamentale sarà l’apertura verso l’esterno: desideriamo una fondazione che sia più inclusiva ed aperta, non solo nei confronti della città ma anche dei territori circostanti”.

Bori succede ad Andrea Coletti che, non più rieleggibile, svolgerà il ruolo di Direttore: il Presidente uscente ha portato i suoi saluti, tracciando un bilancio della sua esperienza, partita nel novembre del 2014; l’ex vicepresidente Aldo Lovera, lascia invece l’incarico per tornare ad impegnarsi nella banda della Città di Savigliano.

“L’Ente Manifestazioni rappresenta una ricchezza, anche storica: è stata protagonista dell’evoluzione, grandiosa, della Fiera della Meccanizzazione Agricola nel tempo e, oggi, di una serie di iniziative, alcune proprie ed altre in collaborazione con Comune ed altre entità. – sottolinea il sindaco di Savigliano Antonello Portera – Ci permette di avere una città viva, gioiosa e ricca di eventi e che, ora, possiede un’altra opportunità, quella dell’area fieristica rinnovata, con tanti sottoservizi che ne rendono molto più agevole l’utilizzo”. Aggiunge Luca Crosetto, Presidente della Camera di Commercio e socio fondatore: “In questi ultimi anni abbiamo lavorato sulle tante scelte strategiche dell’ente, volano per il territorio e per la sua economia. Oggi più che mai abbiamo ribadito la necessità di fare squadra e sistema: con Giuseppe Bori c’è grande intento di collaborazione, mi auguro che insieme a lui e la sua squadra si possa pensare ad un percorso e ad idee nuove continuando a fare sistema per la crescita del territorio”.

Al tavolo dei relatori, insieme al Presidente Giuseppe Bori, anche Enrico Vassallo (in rappresentanza del Consorzio Agrario delle Province del Nord Ovest); Marco Bruna (Responsabile Zone Saluzzo e Savigliano Confagricoltura); Simona Trucco (Presidente Confcommercio Savigliano). Intervenuti anche Francesco Villois (Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano); Matteo Bono (Segretario di Zona di Savigliano Coldiretti); Francesco Osella (Presidente Banca Cassa di Risparmio di Savigliano); Franco Graglia (Vicepresidente Consiglio Regionale del Piemonte); Davide Sannazzaro (Consigliere Provinciale); Filippo Mulassano (Assessore alle Manifestazioni del Comune di Savigliano).