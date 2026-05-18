A Dronero un documentario con Elio Germano sulla transumanza

Sabato 23 maggio, alle ore 21.00, O.P.S. Officina Per la Scena è lieta di presentare presso il cineteatro Iris di Dronero la proiezione del documentario “Ritorno al Tratturo” di Francesco Cordio, presentato in anteprima al BIF&ST – Bari International Film & TV Festival 2026.

Nato da un’idea di Francesco Cordio, Elio Germano e Filippo Tantillo, il film accompagna lo spettatore in un viaggio attraverso le aree interne italiane, territori spesso dimenticati ma abitati da comunità che continuano a resistere, costruire e immaginare nuove possibilità di vita.

Ci sono luoghi in Italia dove per arrivare a scuola o in ospedale servono ore di viaggio, dove non c’è rete né segnale. Sono le aree interne: il 60% del territorio nazionale, abitate da circa 13 milioni di persone. Qui vivere è difficile, ma proprio da questi territori emergono esperienze di solidarietà, lavoro condiviso e nuove forme di comunità.

Il documentario si concentra in particolare sul Molise e sui tratturi, antiche vie erbose percorse per secoli da uomini e animali lungo i percorsi della transumanza. Un grande “fiume verde” che ha collegato per generazioni popoli e culture diverse, modellando profondamente l’identità di questi luoghi.

Attraverso le testimonianze di contadini, allevatori, artigiani, imprenditori e studenti, “Ritorno al Tratturo” racconta un’Italia lontana dai grandi centri urbani, dove il legame con la terra, la biodiversità e il senso di comunità rappresentano ancora oggi una possibile alternativa a un modello di sviluppo sempre più insostenibile.

Nelle note di regia, Francesco Cordio racconta come il progetto sia nato dal desiderio di dare voce ai cosiddetti “margini” del paese, territori che condividono problematiche e speranze comuni con molte altre aree rurali europee. Per l’autore Filippo Tantillo, invece, questi luoghi custodiscono i segnali di “un mondo nuovo” che nasce lontano dal clamore delle città.

Presentandosi con la tessera del CAI si otterrà uno sconto sul biglietto.

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